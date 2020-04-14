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手殘黨救星！附密碼的I’M MEME眼影書教你畫幸運眼影

聯合報 / 記者吳曉涵／專題即時報導
I’M MEME「我愛好感直覺眼影書」輕薄小巧，可以隨身放進口袋帶著走，封面刻印著4組公式配色數字密碼作為上妝配色順序參考。圖／I’M MEME提供
I’M MEME「我愛好感直覺眼影書」輕薄小巧，可以隨身放進口袋帶著走，封面刻印著4組公式配色數字密碼作為上妝配色順序參考。圖／I’M MEME提供

開架人氣韓國彩妝品排I’M MEME去年推出「我愛心機電眼撲克盤」，馬上成為備受消費者好評的熱銷前三名商品。夾帶這股氣勢，今年再度打造全新的「我愛好感直覺眼影書」，延續之前撲克牌的輕薄小尺寸外型，可以隨身放進口袋帶著走，超級方便！

這次I’M MEME訴求給女孩的第一本第一本「眼妝解答之書」，特選3種百搭的色系組合推出「我愛好感直覺眼影書」，結合好運色彩密碼，以#001小橘書-事業運、#002小粉書-戀愛運、#003小棕書-金錢運為個別選色主題。每組眼影包含囊括奶霜霧面與閃爍亮片質地的7款顏色的延展性佳、顯色度高又服貼的粉體，可以當作打底色、打亮色或是暈染使用，加上可做為腮紅或修容粉餅，用途非常齊全。

最貼心的是，I’M MEME在每個眼影盒封面刻印著4組公式配色數字密碼，不需用到眼影海綿，只要以手指指腹依照數字的排列順序塗抹相對應的顏色就能畫出大師級的精緻韓式眼妝，就算是不擅長化妝的新手、手殘黨都可以輕鬆搞定。半透的外盒讓內裡的多色眼影若隱若現，這麼夢幻的設計實在太討喜了！

我愛好感直覺眼影書，9.4g，#002小粉書-戀愛運，590元。圖／I’M MEME提供
我愛好感直覺眼影書，9.4g，#002小粉書-戀愛運，590元。圖／I’M MEME提供
I’M MEME「我愛好感直覺眼影書」輕薄小巧，可以隨身放進口袋帶著走，封面刻印著4組公式配色數字密碼作為上妝配色順序參考。圖／I’M MEME提供
I’M MEME「我愛好感直覺眼影書」輕薄小巧，可以隨身放進口袋帶著走，封面刻印著4組公式配色數字密碼作為上妝配色順序參考。圖／I’M MEME提供
我愛好感直覺眼影書#001小橘書-事業運 全試色
我愛好感直覺眼影書#001小橘書-事業運 全試色
我愛好感直覺眼影書，9.4g，#001小橘書-事業運，590元。圖／I’M MEME提供
我愛好感直覺眼影書，9.4g，#001小橘書-事業運，590元。圖／I’M MEME提供
我愛好感直覺眼影書，9.4g，#003小棕書-金錢運，590元。圖／I’M MEME提供
我愛好感直覺眼影書，9.4g，#003小棕書-金錢運，590元。圖／I’M MEME提供
我愛好感直覺眼影書#003小棕書-金錢運試色。圖／I’M MEME提供
我愛好感直覺眼影書#003小棕書-金錢運試色。圖／I’M MEME提供
我愛好感直覺眼影書，#001小橘書-事業運，幸運配色密碼1267靈感乍現妝容示範。圖／I’M MEME提供
我愛好感直覺眼影書，#001小橘書-事業運，幸運配色密碼1267靈感乍現妝容示範。圖／I’M MEME提供
I’M MEME訴求給女孩的第一本第一本「眼妝解答之書」，特選3種百搭的色系組合推出「我愛好感直覺眼影書」。圖／I’M MEME提供
I’M MEME訴求給女孩的第一本第一本「眼妝解答之書」，特選3種百搭的色系組合推出「我愛好感直覺眼影書」。圖／I’M MEME提供
我愛好感直覺眼影書，#003小棕書-金錢運，幸運配色密碼1256財運爆發妝容示範。圖／I’M MEME提供
我愛好感直覺眼影書，#003小棕書-金錢運，幸運配色密碼1256財運爆發妝容示範。圖／I’M MEME提供
我愛好感直覺眼影書#002小粉書-戀愛運 全試色
我愛好感直覺眼影書#002小粉書-戀愛運 全試色
我愛好感直覺眼影書，#001小橘書-事業運，幸運配色密碼4256行走焦點妝容示範。圖／I’M MEME提供
我愛好感直覺眼影書，#001小橘書-事業運，幸運配色密碼4256行走焦點妝容示範。圖／I’M MEME提供

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