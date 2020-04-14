手殘黨救星！附密碼的I’M MEME眼影書教你畫幸運眼影

開架人氣韓國彩妝品排I’M MEME去年推出「我愛心機電眼撲克盤」，馬上成為備受消費者好評的熱銷前三名商品。夾帶這股氣勢，今年再度打造全新的「我愛好感直覺眼影書」，延續之前撲克牌的輕薄小尺寸外型，可以隨身放進口袋帶著走，超級方便！

這次I’M MEME訴求給女孩的第一本第一本「眼妝解答之書」，特選3種百搭的色系組合推出「我愛好感直覺眼影書」，結合好運色彩密碼，以#001小橘書-事業運、#002小粉書-戀愛運、#003小棕書-金錢運為個別選色主題。每組眼影包含囊括奶霜霧面與閃爍亮片質地的7款顏色的延展性佳、顯色度高又服貼的粉體，可以當作打底色、打亮色或是暈染使用，加上可做為腮紅或修容粉餅，用途非常齊全。