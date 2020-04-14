快訊

反擊譚德塞 阿滴、聶永真紐時募資廣告曝光了

零確診！圓山飯店「亮燈了」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

逆勢回歸！義大利品牌MARNI和sergio rossi重返台北

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
鞋履品牌sergio rossi回歸台灣市場，進駐遠百信義A13。圖／sergio rossi提供
鞋履品牌sergio rossi回歸台灣市場，進駐遠百信義A13。圖／sergio rossi提供

「高跟鞋之王」義大利設計師Sergio Rossi因新冠肺炎病逝，是本月初時尚圈重磅訊息，其同名品牌曾進駐BELLAVITA，撤櫃後如今重返台灣市場，和2018年7月撤離台灣的MARNI，都同步由香港商首恆有限公司台灣分公司代理，進駐台灣於遠百信義A13。

sergio rossi最為人熟知的經典鞋款就是美人魚（Mermaid）鏤空鞋，凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）都曾以sergio rossi穿搭，是女星紅毯愛牌之一，古力娜扎則是品牌首任大中華區品牌大使，屢次以近期主的sr1鞋履現身，簡約實搭。此外，MARNI也同步返回台灣，經典風琴包（Trunk）深植人心，本季推出粉藍、粉紅和墨綠的撞色款，表現品牌的大膽創意。

香港商首恆有限公司台灣分公司同時也在遠百信義A13設立複合式精品童裝UM Junior，以及複合精品店WF Fashion，後者包括精品與潮牌，例如巴黎訂製皮件PINEL & PINEL、日本潮牌TOGA、巴黎IH NOM UH NIT……等；UM Junior則是引進了BURBERRY、MOSCHINO以及Dolce&Gabbana等兒童系列服飾，此外還包括嬰兒用品、小禮服或玩具等，囊括嬰幼兒到青少年的時尚品項。

MARNI與BE@RBRICK合作限定款T恤，售價13,700元。圖／MARNI提供
MARNI與BE@RBRICK合作限定款T恤，售價13,700元。圖／MARNI提供
WF Fashion以金屬捲簾打造空間層次。圖／WF Fashion提供
WF Fashion以金屬捲簾打造空間層次。圖／WF Fashion提供
精品童裝複合店UM Junior在遠百信義A13開幕。圖／UM Junior提供
精品童裝複合店UM Junior在遠百信義A13開幕。圖／UM Junior提供
sergio rossi經典sr1系列鞋款及限量晶鑽高跟鞋，於遠百信義A13銷售。圖／取自品牌IG
sergio rossi經典sr1系列鞋款及限量晶鑽高跟鞋，於遠百信義A13銷售。圖／取自品牌IG
MARNI最熱賣包款風琴包本季以撞色系列呈現，（左）售價72,500元、（右）59,900元。圖／MARNI提供
MARNI最熱賣包款風琴包本季以撞色系列呈現，（左）售價72,500元、（右）59,900元。圖／MARNI提供
MARNI在撤櫃後於遠百信義A13開設專門店。圖／MARNI提供
MARNI在撤櫃後於遠百信義A13開設專門店。圖／MARNI提供
sergio rossi經典sr1系列涼鞋。圖／取自品牌IG
sergio rossi經典sr1系列涼鞋。圖／取自品牌IG
UM Junior引進BURBERRY經典小童風衣、淑女洋裝等單品。圖／UM Junior提供
UM Junior引進BURBERRY經典小童風衣、淑女洋裝等單品。圖／UM Junior提供
義大利品牌MARNI重返台灣，在遠百信義A13設立專門店。圖／MARNI提供
義大利品牌MARNI重返台灣，在遠百信義A13設立專門店。圖／MARNI提供
sergio rossi訂製BE@RBRICK 限量公仔，1000%售價20,000元、100%售價900元。圖／sergio rossi提供
sergio rossi訂製BE@RBRICK 限量公仔，1000%售價20,000元、100%售價900元。圖／sergio rossi提供
時尚選品店WF Fashion於進駐遠百信義A13開設首家專門店。圖／WF Fashion提供
時尚選品店WF Fashion於進駐遠百信義A13開設首家專門店。圖／WF Fashion提供

品牌 香港 巴黎

延伸閱讀

封城下的義大利 熱情靈魂關不住

義大利死亡病例破2萬 整體疫情仍趨緩和

西班牙營建、製造業 恢復運作

義大利拒難民上岸 船上隔離成人球

相關新聞

賣一個就捐一個 alice + olivia生產可愛口罩做公益

最近「口罩花色」是台灣熱門話題，美國品牌alice + olivia剛好推出一款印有滿版品牌標誌性圖樣「Stace Fa...

換手表不如換表帶 千元起跳、高彩好心情又省荷包

有沒有想過一個問題：配戴一只手表，最常被欣賞到的部分是表面嗎？錯，其實是表帶。手表當然多數是用來分辨時間的，再進一步，可...

Le Creuset鐵粉李晶晶 料理魂發作女兒8歲初嚐速食滋味

時尚鍋具品牌Le Creuset美型新品「櫻之雪鑄鐵鍋」即將於5月限量上市，發表活動邀請到時尚名媛、同時也是品牌主顧的李...

手殘黨救星！附密碼的I’M MEME眼影書教你畫幸運眼影

開架人氣韓國彩妝品排I’M MEME去年推出「我愛心機電眼撲克盤」，馬上成為備受消費者好評的熱銷前三名商品。夾帶這股氣勢...

逆勢回歸！義大利品牌MARNI和sergio rossi重返台北

「高跟鞋之王」義大利設計師Sergio Rossi因新冠肺炎病逝，是本月初時尚圈重磅訊息，其同名品牌曾進駐BELLAVI...

身份證、生日有「8」！發起人肉骨茶「150元吃到飽」

來自新加坡的「發起人肉骨茶」，自4月15日起推出全新的下午茶抗疫優惠，只要身份證字號或是民國生日內含有「8」，就可享14...

滿3000送3000！「胡同燒肉」史上最殺優惠 只有47天

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情影響餐飲市場，目前全台灣共有11家店鋪的「胡同燒肉」，自4月15日起於北區指定門市，...

MUJI無印良品生日慶滿1千送1百 寢織、香氛機享優惠價

MUJI無印良品展開16周年生日慶，即日起至5/10於門市單筆消費滿1,000元送100元商品抵用券一張，同期間還有多樣...

「九華樓」的烤鴨首度外帶！「一鴨三吃」餐盒價199元

全民防疫，飯店、餐廳甚麼都能外帶，以「粵式片皮鴨」聞名的華泰王子大飯店九華樓，首度將金字招牌「華泰片皮鴨」搭配餐廳內多項...

珠寶幻化大自然！梵克雅寶春季高級珠寶展4月20日登場

大自然之美好，被18世紀末的浪漫主義歌頌成永恆，也透過珠寶的創作被代代流傳下來。1906年創立的法國珠寶品牌梵克雅寶（V...

愛買代客料理餐廳母親節套餐 8菜+1蛋糕每人不到500元

今年母親節適逢疫情期間，量販業者針對想在家吃大餐又沒把握或覺得自己煮費時的民眾，推出現煮安心套餐服務。愛買量販今年首度在...

百貨救買氣 比漾廣場、美麗華母親節優惠創新高

今年百貨受到疫情影響，母親節相關優惠與滿額門檻普遍優於以往。比漾廣場4/16至4/22展開「聯名卡超級週」，台新銀行比漾...

熱門新聞

第五波網購口罩來囉！4-8歲小童口罩15日起上網買

價格超殺！好市多開賣「森林探險小屋」 媽媽團掀起搶購熱潮

強烈大陸冷氣團剛過 下波變天時間曝光

環島1號線指示牌「便利商店30Km」？網友跪求神解答

驚見好市多西瓜「切兩半」被退貨 網：跟著遊戲規則走而已

這四大生肖人緣好，到處遇貴人！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。