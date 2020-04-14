逆勢回歸！義大利品牌MARNI和sergio rossi重返台北

「高跟鞋之王」義大利設計師Sergio Rossi因新冠肺炎病逝，是本月初時尚圈重磅訊息，其同名品牌曾進駐BELLAVITA，撤櫃後如今重返台灣市場，和2018年7月撤離台灣的MARNI，都同步由香港商首恆有限公司台灣分公司代理，進駐台灣於遠百信義A13。

sergio rossi最為人熟知的經典鞋款就是美人魚（Mermaid）鏤空鞋，凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）都曾以sergio rossi穿搭，是女星紅毯愛牌之一，古力娜扎則是品牌首任大中華區品牌大使，屢次以近期主的sr1鞋履現身，簡約實搭。此外，MARNI也同步返回台灣，經典風琴包（Trunk）深植人心，本季推出粉藍、粉紅和墨綠的撞色款，表現品牌的大膽創意。