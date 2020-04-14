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逆勢回歸！義大利品牌MARNI和sergio rossi重返台北
「高跟鞋之王」義大利設計師Sergio Rossi因新冠肺炎病逝，是本月初時尚圈重磅訊息，其同名品牌曾進駐BELLAVITA，撤櫃後如今重返台灣市場，和2018年7月撤離台灣的MARNI，都同步由香港商首恆有限公司台灣分公司代理，進駐台灣於遠百信義A13。
sergio rossi最為人熟知的經典鞋款就是美人魚（Mermaid）鏤空鞋，凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）都曾以sergio rossi穿搭，是女星紅毯愛牌之一，古力娜扎則是品牌首任大中華區品牌大使，屢次以近期主的sr1鞋履現身，簡約實搭。此外，MARNI也同步返回台灣，經典風琴包（Trunk）深植人心，本季推出粉藍、粉紅和墨綠的撞色款，表現品牌的大膽創意。
香港商首恆有限公司台灣分公司同時也在遠百信義A13設立複合式精品童裝UM Junior，以及複合精品店WF Fashion，後者包括精品與潮牌，例如巴黎訂製皮件PINEL & PINEL、日本潮牌TOGA、巴黎IH NOM UH NIT……等；UM Junior則是引進了BURBERRY、MOSCHINO以及Dolce&Gabbana等兒童系列服飾，此外還包括嬰兒用品、小禮服或玩具等，囊括嬰幼兒到青少年的時尚品項。
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