身份證、生日有「8」！發起人肉骨茶「150元吃到飽」

來自新加坡的「發起人肉骨茶」，自4月15日起推出全新的下午茶抗疫優惠，只要身份證字號或是民國生日內含有「8」，就可享14道料理「150元吃到飽」，包括滷粉腸、滷花干、滷蛋、發起人蒸肉餅等菜餚，均可無限享用。另外還有湯品組合不加價、外帶餐點享40～333元折扣優惠等一系列活動。

被譽為「新加坡三大肉骨茶」之一的發起人肉骨茶，在地經營超過40年，包括周杰倫、蕭敬騰、周潤發等許多藝人明星都是座上嘉賓，並於2019年由頂呱呱引進來台，正式進駐信義區att 4 fun。

本次發起人肉骨茶所推出的下午茶優惠，活動時間自4月15日至4月30日，每週一至週五的13:30～17:30。凡2人以上同行，且身份證字號或民國生日內含數字「8」，即可享「150元吃到飽」的優惠，可無限品嚐滷粉腸、滷花干、滷蛋、蠔油萵苣、蠔油豆芽、蠔油芥蘭、發起人蒸肉餅、招牌三色蛋、黃金豆腐、香米飯、黃金油條、湯麵線（可無限續湯）、功夫茶、薏米水等14款菜色。6歲以下則為100元。

另外4月15日至5月31日期間，每日13:30～17:30，7款經典湯品搭配麵線，優惠價100元起，包括有新鮮魚片湯麵線、豬肝湯麵線、粉腸湯麵線等選擇。同時段期間，發起人也推出全天候外帶優惠，15道菜色可享40～333元的折扣優惠。例如「砂鍋炒豬肝」原價189元，外帶價149元；「頂級鮑魚」原價999元，外帶價666元。其他還有砂鍋炒豬雜、滷大腸頭粉腸、星城蝦醬雞翅、清蒸上等鱈魚等不同菜色。