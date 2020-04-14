滿3000送3000！「胡同燒肉」史上最殺優惠 只有47天

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情影響餐飲市場，目前全台灣共有11家店鋪的「胡同燒肉」，自4月15日起於北區指定門市，推出「滿3000送3000」的優惠活動，號稱開業15年以來最超值優惠。在台南、高雄等門市，則有「份量加大、價格更低」的全新菜單，帶來豪邁的飽足感。

胡同燒肉自2005年創業至今，目前北、中、南共擁有11間店舖。店內菜單以日本和牛、澳洲和牛、美國安格斯黑牛為主，並有西班牙伊比利豬、台灣究好豬與各種海鮮。標榜肉品不長時間醃漬、不主動提供烤肉沾醬，而是以椒鹽簡單調味，並搭配蔥花、檸檬汁沾醬食用，讓消費者品嚐到食材原味。

自4月15日至5月31日期間，台北的6間門市，推出「消費滿3,000元，贈送3,000元抵用券」的優惠活動。抵用券適用於4月16日至7月30日的週一～週四，單張面額1,000元，消費每滿3000元即可抵用1張，單筆消費最高可折抵3張。