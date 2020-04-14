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MUJI無印良品生日慶滿1千送1百 寢織、香氛機享優惠價
MUJI無印良品展開16周年生日慶，即日起至5/10於門市單筆消費滿1,000元送100元商品抵用券一張，同期間還有多樣居家用品與家具品項推出優惠價格。
無印良品的寢織品一向是人氣品項，當中亞麻平織寢織組具有吸濕性與柔軟觸感，生日慶期間購買亞麻平織床包搭配被套與枕套各一件，享成組9折優惠。
活動期間其他優惠還包括：橡木薄型收納架享8折優惠；DC馬達風扇原價9,900元，享優惠價9,290元；行動無水香氛機與甜柑橘精油(10ml)原價1,480元，享組合優惠價1,190元；超音波芬香噴霧器與甜柑橘精油(10ml)原價1,980元，享組合優惠價1,690元；購買大容量超音波芬香噴霧器與甜柑橘精油(10ml)原價2,880元，享組合優惠價2,590元；購買棉花糖系列任兩件享8折優惠。
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