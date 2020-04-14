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「九華樓」的烤鴨首度外帶！「一鴨三吃」餐盒價199元
全民防疫，飯店、餐廳甚麼都能外帶，以「粵式片皮鴨」聞名的華泰王子大飯店九華樓，首度將金字招牌「華泰片皮鴨」搭配餐廳內多項人氣料理，推出「烤鴨四人分享餐」，每套2,980元+10%，此外，也有「華泰鴨香寶」一鴨三吃外帶餐盒，每份優惠價199元，訂購10個以上可享外送到府服務（限台北市中山區），另同步於中和環球購物中心B2販售。
九華樓烤鴨四人分享餐由集團中餐品牌廚藝總監黃傳明操刀設計，精選多樣人氣料理，如清爽開胃的「泰式涼拌沙拉集」、鹹香脆口的「金沙爽脆杏鮑菇」、「荸薺鴨鬆蘿蔓葉」等。其中，金字招牌「華泰片皮鴨」，嚴選宜蘭北京鴨種，製作過程繁複細膩，造就出外皮酥脆、口感紮實有嚼勁的片皮鴨肉，搭配秘製嫩薑、清鮮蔥段、小黃瓜及甜而不膩的甜麵醬與獨家麥香餅皮，最後加入復古懷舊的跳跳糖，入口後美妙滋味在口中起舞，口感新奇。
此外，吸睛力十足的「棉花鴨骨湯泡飯」，如棉花般細緻的蛋白包覆著鴨肉及芹菜，點綴在熬煮半天的鴨骨湯裡，拌入香氣十足的櫻花蝦，讓人欲罷不能，飯後還附甜湯。
也是全新推出的「華泰鴨香寶」一鴨三吃外帶餐盒，199元即可享用片鴨壽司飯、醬炒鴨鬆丁、薑蔥炒鴨骨三種經典吃法，以及梅漬番茄、時蔬等開胃小菜，原價300元，限量優惠價只要199元，被網友大讚「CP值超高」。目前在九華樓及中和環球購物中心B2同步販售。
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