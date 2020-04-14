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珠寶幻化大自然！梵克雅寶春季高級珠寶展4月20日登場

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
梵克雅寶將於4月20日起展出一系列春意盎然的高級珠寶。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶將於4月20日起展出一系列春意盎然的高級珠寶。圖／梵克雅寶提供

大自然之美好，被18世紀末的浪漫主義歌頌成永恆，也透過珠寶的創作被代代流傳下來。1906年創立的法國珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），無疑是捕捉自然萬物瞬間美好的箇中高手之一。4月20日起陸續於台中大遠百、台北101專賣店登場的春季高級珠寶展，便呈獻一系列將花卉、動物、盎然綠意以珠寶語彙重新詮釋的頂級珠寶作品，將童話故事和花園俯拾到的景緻，都透過精彩的寶石與工藝栩栩如生。

正當工業革命開創了全新時代，人們也開始透過藝術的創作開始捕捉愈來愈遙遠的大自然，堅韌生生不息的力量更被視為自由的象徵。梵克雅寶自1920年代起以珠寶巧心勾勒雕琢大自然之美，此次展出作品如Pensées胸針，就以藍寶石、黑色尖晶石與珍珠呈現三色堇的色彩之美及花瓣的優雅線條。Pâquerette腕表以梨形鑽石和黃色剛玉組成的花瓣，盛開在草地上，捕捉到歐洲常見的小雛菊活潑的生命力。

童話故事《布萊梅樂隊》為動物提供棲身之所的松樹，則是Pomme de pin胸針的主角。富有立體感、微微拱起的三顆松果，是以Navette Mystery Set隱密式鑲嵌工法打造，為品牌1933年專利的Mystery Set隱密式鑲嵌進化而來，耗時5年搜集色澤與淨度一致的祖母綠，則以手工逐一切割雕琢為拱頂式切割，因祖母綠質脆易碎，繁複工序共耗時4,500小時，才造就豐盈結實纍纍的珠寶松果。

在1950年代推出La Boutique動物珠寶胸針，開啟了日常配戴珠寶的風氣的梵克雅寶，此次也帶來多件饒富故事興味的動物珠寶。Kangourous胸針描繪的是隨著傳說人物諾亞登上方舟躲避大洪水的袋鼠夫婦，袋鼠媽媽的肚子露出一顆小袋鼠寶寶好奇的頭、爸爸轉頭回眸，瞬間的姿態活潑靈動。同系列的Canrad胸針，則展現兩隻鴨子親密相偎的愛意，設計在童趣與優雅之間達到絕妙的平衡。

梵克雅寶Canards胸針，玫瑰金與白K金鑲嵌粉紅色剛玉、紅寶石、紫水晶、黑色尖晶石、白色養殖珍珠與鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Canards胸針，玫瑰金與白K金鑲嵌粉紅色剛玉、紅寶石、紫水晶、黑色尖晶石、白色養殖珍珠與鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Pâquerette腕表，黃K金鑲嵌黃色剛玉、沙弗萊石、鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Pâquerette腕表，黃K金鑲嵌黃色剛玉、沙弗萊石、鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴梵克雅寶Folie des Prés系列項鍊與手鍊，白K金與玫瑰金鑲嵌紅寶石與鑽石。圖／梵克雅寶提供
模特兒配戴梵克雅寶Folie des Prés系列項鍊與手鍊，白K金與玫瑰金鑲嵌紅寶石與鑽石。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Pomme de pin胸針，白K金鑲嵌Navette Mystery Set隱密式鑲嵌的拱面祖母綠、Navette Mystery Set隱密式鑲嵌鑽石、祖母綠、綠玉髓及鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Pomme de pin胸針，白K金鑲嵌Navette Mystery Set隱密式鑲嵌的拱面祖母綠、Navette Mystery Set隱密式鑲嵌鑽石、祖母綠、綠玉髓及鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Lady Arpels Papillon Automate腕表，白K金鑲嵌鑽石、藍色、紫色和淡紫色剛玉；2017 年日內瓦鐘錶大賞榮獲 Ladies’ High Mech Watch獎項，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
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梵克雅寶Kangourous胸針，黃K金鑲嵌黃色剛玉、錳鋁榴石、黑色尖晶石與鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Kangourous胸針，黃K金鑲嵌黃色剛玉、錳鋁榴石、黑色尖晶石與鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Éclosion Précieuse戒指，玫瑰金鑲嵌21.60克拉的枕形切割藍綠色碧璽，粉紅色剛玉與鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Éclosion Précieuse戒指，玫瑰金鑲嵌21.60克拉的枕形切割藍綠色碧璽，粉紅色剛玉與鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Mélissa butterfly胸針，白K金鑲嵌淡紫色剛玉與鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Mélissa butterfly胸針，白K金鑲嵌淡紫色剛玉與鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Pensées胸針，白K金與黃K金鑲嵌藍寶石、黑色尖晶石、白色養殖珍珠、鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Pensées胸針，白K金與黃K金鑲嵌藍寶石、黑色尖晶石、白色養殖珍珠、鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Éventails butterfly胸針，白K金與玫瑰金傳統隱密式鑲嵌藍寶石、單顆1.14克拉梨形DIF鑽石、淡紫色剛玉與鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Éventails butterfly胸針，白K金與玫瑰金傳統隱密式鑲嵌藍寶石、單顆1.14克拉梨形DIF鑽石、淡紫色剛玉與鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供

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