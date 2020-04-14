珠寶幻化大自然！梵克雅寶春季高級珠寶展4月20日登場
大自然之美好，被18世紀末的浪漫主義歌頌成永恆，也透過珠寶的創作被代代流傳下來。1906年創立的法國珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），無疑是捕捉自然萬物瞬間美好的箇中高手之一。4月20日起陸續於台中大遠百、台北101專賣店登場的春季高級珠寶展，便呈獻一系列將花卉、動物、盎然綠意以珠寶語彙重新詮釋的頂級珠寶作品，將童話故事和花園俯拾到的景緻，都透過精彩的寶石與工藝栩栩如生。
正當工業革命開創了全新時代，人們也開始透過藝術的創作開始捕捉愈來愈遙遠的大自然，堅韌生生不息的力量更被視為自由的象徵。梵克雅寶自1920年代起以珠寶巧心勾勒雕琢大自然之美，此次展出作品如Pensées胸針，就以藍寶石、黑色尖晶石與珍珠呈現三色堇的色彩之美及花瓣的優雅線條。Pâquerette腕表以梨形鑽石和黃色剛玉組成的花瓣，盛開在草地上，捕捉到歐洲常見的小雛菊活潑的生命力。
童話故事《布萊梅樂隊》為動物提供棲身之所的松樹，則是Pomme de pin胸針的主角。富有立體感、微微拱起的三顆松果，是以Navette Mystery Set隱密式鑲嵌工法打造，為品牌1933年專利的Mystery Set隱密式鑲嵌進化而來，耗時5年搜集色澤與淨度一致的祖母綠，則以手工逐一切割雕琢為拱頂式切割，因祖母綠質脆易碎，繁複工序共耗時4,500小時，才造就豐盈結實纍纍的珠寶松果。
在1950年代推出La Boutique動物珠寶胸針，開啟了日常配戴珠寶的風氣的梵克雅寶，此次也帶來多件饒富故事興味的動物珠寶。Kangourous胸針描繪的是隨著傳說人物諾亞登上方舟躲避大洪水的袋鼠夫婦，袋鼠媽媽的肚子露出一顆小袋鼠寶寶好奇的頭、爸爸轉頭回眸，瞬間的姿態活潑靈動。同系列的Canrad胸針，則展現兩隻鴨子親密相偎的愛意，設計在童趣與優雅之間達到絕妙的平衡。
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