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愛買代客料理餐廳母親節套餐 8菜+1蛋糕每人不到500元
今年母親節適逢疫情期間，量販業者針對想在家吃大餐又沒把握或覺得自己煮費時的民眾，推出現煮安心套餐服務。愛買量販今年首度在板橋南雅店、桃園店、新竹店和台中復興店的量販餐廳，推出現煮母親節套餐預購服務，4／15起至5／5在指定分店的生鮮區鐵板工坊處即可預購，現煮套餐8菜加1款蛋糕，每人不到500元。
愛買表示，現煮母親節套餐食材選用的是愛買「永續食物」標章的安心商品，包括以自然生態養殖法所產出的彰化牛奶文蛤、肥美正當季的嘉義布袋鮮蚵、美國無骨牛小排等安心食材，套餐分量有4人和6人兩種可選擇，每組1888元起，平均每人500元有找，每分店每組套餐限量50組，讓全家人在家吃得安心又健康。同時，愛買全門市也推出復熱即食的冷凍「母親節安心餐」預購活動，4／5至5／5在全台14家門市可預購2至6人套餐，套餐包含中式或西式料理和蛋糕，每組688元至1288元，市價91折起。
愛買量販自2018年起陸續在板橋南雅店、桃園店、新竹店和台中復興店打造「代客料理」量販餐廳，在賣場中提供活龍蝦、牛排、松阪豬和海鮮等指定食材「現買、現煮、現食」服務，熱銷餐點前3名為波士頓龍蝦(季賣2000隻)、愛爾蘭麵包蟹(季賣900隻)、挪威空運鮭魚(季賣550公斤)。
至於4／15起推出的母親節蛋糕預購計有18款，其中15款為量販獨家商品，推薦有珍奶控不能抗拒的「義美珍珠奶茶冰淇淋蛋糕」、滿滿健康綜合堅果的「一之軒堅果可可輕蛋糕」、入口即化的「繽紛水果乳酪蛋糕」；4／15至5／3預購期間，滿300元即送45元麵包、熟食現金折價券，最高贈送225元。
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