百貨救買氣 比漾廣場、美麗華母親節優惠創新高

今年百貨受到疫情影響，母親節相關優惠與滿額門檻普遍優於以往。比漾廣場4/16至4/22展開「聯名卡超級週」，台新銀行比漾聯名卡友獨享市場同期最低贈獎門檻滿2,020元送220元。同時因應消費習慣改變擴張電商通路，4月底再進駐PChome上線。

「比漾廣場聯名卡超級週」4/16起聯名卡友獨享滿2,020送220、首四日滿5千再多送100，並首次推出珠寶區、家電超級週滿9,900元再多送1千。緊接著4/23至5/10母親節主檔期，今年比漾廣場將母親節全館滿額贈門檻降低至3千，推出了全檔期全館跨櫃累計滿3,000送200，同時也將B2秀朗市場美食街櫃位也納入參加。

比漾同時加強防疫服務，目前與館內美食街超過20家餐飲合作，周一至周五中午推出「購物速可得」，顧客可先打電話到餐飲專櫃預定午餐，可在館外取餐。B2美食街用餐座位也均加上特製隔板。另外，從前年開始，比漾廣場陸續在Yahoo超級商城、樂天市場展店，4月下旬比漾雲店三號預計於PChome正式上線，也將上架比漾廣場自行開發特色商品，透過多角化經營開源。

美麗華母親節檔期自4/16至5/10開跑，首度與Pi錢包合作，主打全館最高回饋可達22%。首四日卡友滿5,000最高送800元商品券，滿6,000元贈台隆防疫乾洗手，滿8,800元再送iPILOT飛行員體驗券(限量)，期間全館滿1萬最高送1,800元商品券。同時女裝樓層全面改裝引進全新品牌，並即將有「壽司郎」進駐。疫情期間無法出國，美麗華特別將飛機進開進館內舉辦ipilot飛行員體驗活動，期間週週有異國美食輪番進駐。