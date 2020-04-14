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裝置藝術呈現鑽石一生 DE BEERS高級珠寶展彩鑽會變色

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
DE BEERS NATURE’S WONDERS頂級珠寶展由藝術家李霽首次為頂級珠寶品牌創作裝置藝術映襯美鑽。圖／DE BEERS提供
DE BEERS NATURE’S WONDERS頂級珠寶展由藝術家李霽首次為頂級珠寶品牌創作裝置藝術映襯美鑽。圖／DE BEERS提供

天然鑽石之所以迷人，在於每一顆都是大自然經過數十億年時間而成，再經雕琢，最終以珠寶的樣貌流傳人世；每一顆即便相似、其實獨一無二，就像人一樣。鑽石專家、英國頂級珠寶品牌De Beers Jewellers即日起至5月10日於台北101精品店舉辦的「Nature’s Wonders頂級珠寶展」，由藝術家李霽創作一系列名為Aura的裝置藝術將精品店化作美術館展間，透過「樸實、雕琢、雋永」三階段述說鑽石的從誕生雕琢到成為作品的生命歷程，呈獻包括橘鑽、藍鑽、粉紅鑽及極為罕見的「變色龍」鑽石等共60件、總價逾9億元的鑽石珠寶。

此次登台的頂級鑽石作品，包括三顆鑲嵌D色Type IIa頂級無色花式切割鑽石的戒指，其中價值最高的單鑽戒指主鑽為15.89克拉D/ IF等級的橢圓形白鑽，另一枚為De Beers DB Classic單鑽戒指所鑲嵌的11.12克拉祖母綠形切割D/FL等級白鑽，以及De Beers Old Bond Street單鑽戒指所鑲嵌的4.01克拉D/FL等級圓形明亮式白鑽。在鑽石的原子分析中含氮量幾乎為零的鑽石，被會分類為Type IIa；Type IIa白鑽往往呈現出為頂級純白無瑕的D色，是行家最愛。而De Beers為釋放鑽石最美的光芒，也謹慎構思雕琢，是鑽石經歷的生命第二歷程，才能最終成為雋永的珠寶，例如祖母綠切割的11.12克拉鑽石原石重達31.23克，必須割捨的程度可見一斑。

除了Type IIa白鑽，此次也特地引進6枚未經鑲嵌的彩色裸鑽。2.55克拉梨形切割艷彩黃橘鑽從底部飽和的顏色漸層變化，彷彿凝聚落日景緻。兩枚首次來台的「變色龍」鑽石，其實切割自同一顆12.16克拉的鑽石原石，因為一側含氮量較高、成色黃，因此切割出來成一顆3.17克拉暗彩帶灰綠色的黃鑽、一顆為1.12克拉深彩帶灰黃色的綠鑽。所謂變色龍鑽石，意指鑽石在高溫下會瞬間變色（這兩顆會變成亮黃色）、之後再會變回原貌；這神奇的視覺效果恐怕就要等藏家自己帶回家慢慢鑑賞了。

3.17克拉梨形切割暗彩帶灰綠色的黃鑽，約700多萬。圖／DE BEERS提供
3.17克拉梨形切割暗彩帶灰綠色的黃鑽，約700多萬。圖／DE BEERS提供
模特兒演繹De Beers Nature’s Wonders頂級珠寶，配戴15.89克拉Type IIa橢圓形切割De Beers DB Classic單鑽戒指。圖／DE BEERS提供
模特兒演繹De Beers Nature’s Wonders頂級珠寶，配戴15.89克拉Type IIa橢圓形切割De Beers DB Classic單鑽戒指。圖／DE BEERS提供
模特兒演繹De Beers Nature’s Wonders頂級珠寶，配戴11.12克拉Type IIa祖母綠形切割De Beers DB Classic單鑽戒指。圖／DE BEERS提供
模特兒演繹De Beers Nature’s Wonders頂級珠寶，配戴11.12克拉Type IIa祖母綠形切割De Beers DB Classic單鑽戒指。圖／DE BEERS提供
De Beers DB Classic單鑽戒指，鉑金鑲嵌15.89克拉Type IIa橢圓形切割 D/ IF 等級白鑽，約1億4,000多萬。圖／DE BEERS提供
De Beers DB Classic單鑽戒指，鉑金鑲嵌15.89克拉Type IIa橢圓形切割 D/ IF 等級白鑽，約1億4,000多萬。圖／DE BEERS提供
De Beers DB Classic祖母綠形切割單鑽戒指，鉑金鑲嵌11.12克拉Type IIa D/FL等級白鑽，約9,000多萬。圖／DE BEERS提供
De Beers DB Classic祖母綠形切割單鑽戒指，鉑金鑲嵌11.12克拉Type IIa D/FL等級白鑽，約9,000多萬。圖／DE BEERS提供
1.12克拉梨形切割深彩帶灰黃色的綠鑽，約100多萬。圖／DE BEERS提供
1.12克拉梨形切割深彩帶灰黃色的綠鑽，約100多萬。圖／DE BEERS提供
2.55克拉梨形切割艷彩黃橘鑽，約1000多萬。圖／DE BEERS提供
2.55克拉梨形切割艷彩黃橘鑽，約1000多萬。圖／DE BEERS提供
De Beers Old Bond Street圓形明亮式單鑽戒指，鉑金鑲嵌4.01克拉Type IIa D/FL等級白鑽，約2,000多萬。圖／DE BEERS提供
De Beers Old Bond Street圓形明亮式單鑽戒指，鉑金鑲嵌4.01克拉Type IIa D/FL等級白鑽，約2,000多萬。圖／DE BEERS提供
模特兒演繹De Beers Nature’s Wonders頂級珠寶，即日起至5月10日（日）止於台北101精品店展出。圖／DE BEERS提供
模特兒演繹De Beers Nature’s Wonders頂級珠寶，即日起至5月10日（日）止於台北101精品店展出。圖／DE BEERS提供
DE BEERS NATURE’S WONDERS頂級珠寶展由藝術家李霽首次為頂級珠寶品牌創作裝置藝術映襯美鑽。圖／DE BEERS提供
DE BEERS NATURE’S WONDERS頂級珠寶展由藝術家李霽首次為頂級珠寶品牌創作裝置藝術映襯美鑽。圖／DE BEERS提供
DE BEERS NATURE’S WONDERS頂級珠寶展由藝術家李霽首次為頂級珠寶品牌創作裝置藝術映襯美鑽。圖／DE BEERS提供
DE BEERS NATURE’S WONDERS頂級珠寶展由藝術家李霽首次為頂級珠寶品牌創作裝置藝術映襯美鑽。圖／DE BEERS提供
De Beers Nature’s Wonders頂級珠寶與藝術家李霽合作，即日起至5月10日（日）止於台北101精品店展出。圖／DE BEERS提供
De Beers Nature’s Wonders頂級珠寶與藝術家李霽合作，即日起至5月10日（日）止於台北101精品店展出。圖／DE BEERS提供

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