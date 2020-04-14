裝置藝術呈現鑽石一生 DE BEERS高級珠寶展彩鑽會變色

天然鑽石之所以迷人，在於每一顆都是大自然經過數十億年時間而成，再經雕琢，最終以珠寶的樣貌流傳人世；每一顆即便相似、其實獨一無二，就像人一樣。鑽石專家、英國頂級珠寶品牌De Beers Jewellers即日起至5月10日於台北101精品店舉辦的「Nature’s Wonders頂級珠寶展」，由藝術家李霽創作一系列名為Aura的裝置藝術將精品店化作美術館展間，透過「樸實、雕琢、雋永」三階段述說鑽石的從誕生雕琢到成為作品的生命歷程，呈獻包括橘鑽、藍鑽、粉紅鑽及極為罕見的「變色龍」鑽石等共60件、總價逾9億元的鑽石珠寶。

此次登台的頂級鑽石作品，包括三顆鑲嵌D色Type IIa頂級無色花式切割鑽石的戒指，其中價值最高的單鑽戒指主鑽為15.89克拉D/ IF等級的橢圓形白鑽，另一枚為De Beers DB Classic單鑽戒指所鑲嵌的11.12克拉祖母綠形切割D/FL等級白鑽，以及De Beers Old Bond Street單鑽戒指所鑲嵌的4.01克拉D/FL等級圓形明亮式白鑽。在鑽石的原子分析中含氮量幾乎為零的鑽石，被會分類為Type IIa；Type IIa白鑽往往呈現出為頂級純白無瑕的D色，是行家最愛。而De Beers為釋放鑽石最美的光芒，也謹慎構思雕琢，是鑽石經歷的生命第二歷程，才能最終成為雋永的珠寶，例如祖母綠切割的11.12克拉鑽石原石重達31.23克，必須割捨的程度可見一斑。