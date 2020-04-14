肯德基爺爺變粉紅！台臉書掀「粉紅熱潮」吸引外媒關注

日前有媒體指出，部分家長反映「小男孩不敢戴粉紅色口罩上學」，結果中央疫情指揮中心指揮官陳時中帶頭戴上粉紅色口罩，這打破「顏色性別刻板印象」的舉動獲得民眾好評，而這粉紅色口罩效應也持續發酵，不僅政府機關換上粉色系大頭貼，不少民間企業也響應，甚至也吸引外媒社群報導。

陳時中日前在記者會，率領全體官員戴上粉紅色口罩暖心呼籲「不管什麼顏色都很好」，「能保護你的，就是最適合的口罩」，以具體行動顛覆長期以來，社會用顏色去區分男女性別的刻板印象。

而今日就有不少企業臉書粉專紛紛換上限定版粉紅大頭貼響應，包含連鎖速食、百貨賣場及超商飲料等產業，像是麥當勞就以招牌的M字Logo搭配粉紅色口罩、肯德基則將底色換成粉紅色。