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肯德基爺爺變粉紅！台臉書掀「粉紅熱潮」吸引外媒關注
日前有媒體指出，部分家長反映「小男孩不敢戴粉紅色口罩上學」，結果中央疫情指揮中心指揮官陳時中帶頭戴上粉紅色口罩，這打破「顏色性別刻板印象」的舉動獲得民眾好評，而這粉紅色口罩效應也持續發酵，不僅政府機關換上粉色系大頭貼，不少民間企業也響應，甚至也吸引外媒社群報導。
陳時中日前在記者會，率領全體官員戴上粉紅色口罩暖心呼籲「不管什麼顏色都很好」，「能保護你的，就是最適合的口罩」，以具體行動顛覆長期以來，社會用顏色去區分男女性別的刻板印象。
而今日就有不少企業臉書粉專紛紛換上限定版粉紅大頭貼響應，包含連鎖速食、百貨賣場及超商飲料等產業，像是麥當勞就以招牌的M字Logo搭配粉紅色口罩、肯德基則將底色換成粉紅色。
而看到臉書刷滿一片「粉紅海」，不少網友也大讚「我粉紅我驕傲」、「肯德基爺爺變好萌！」；而臉書專頁「設計發浪Designsurfing」也分享，台灣社群這波「粉紅熱潮」也吸引華爾街日報中文版的社群編輯報導，強調「顏色不應該有性別之分」。
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