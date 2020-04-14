哈拉影城美食送到府 在家追劇也有電影院美食享受
看電影配爆米花、熱狗堡等影城美食，向來是娛樂體驗不可缺少的一環，也是普遍觀眾享受的一種儀式感。內湖哈拉影城聯合兩大外送平台，推出影城餐點送到府服務，讓民眾防疫期間宅在家也能享受吃爆米花、喝可樂的樂趣。
哈拉影城與兩大平台（Uber Eats、Foodpanda）合作，將影城美食點心外送到府，讓觀眾在家追劇也能享受電影院美食體驗。影城推出各項組合餐點，當中除了當日現爆的甜鹹口味爆米花、大杯碳酸飲料外，更是主打哈拉觀眾票選第一的影城美食，焗烤嗆辣熱狗堡，滿滿的肉醬淋在熱狗堡上，在搭配香濃起司焗烤，令人大快朵頤。同期，為了滿足所有觀眾的胃口，所有在哈拉影城現場的美食皆全數上架到兩大平台，民眾不用出門也可以任點想要的食物。
距離哈拉影城1公里內的內湖、南港、汐止的民眾皆可以購買到哈拉影城的美食和飲料，享受在家看劇也有影院等級的美食享受。哈拉影城新增此項服務除了豐富粉絲的追劇人生外，也滿足了家中派對、朋友聚會、補習班零食的需求，讓附近的『宅美食』更添了多項新選擇。
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