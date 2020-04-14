「小禎」胡盈禎樂戴CITIZEN新表 勵志金句再度多連發

新冠肺炎的疫情影響，導致目前零售業低迷，但星辰表（CITIZEN）仍選在此刻，曝光全新女款腕表。並找來了女星「小禎」胡盈禎演繹，而她也是首度接下手表活動，戴上超輕的新表，更是勵志金句多連發，讓現場多了一絲溫馨的氣氛。

「小禎」胡盈禎出席星辰表新女表活動，配戴了ES9444-50X腕表35,800元。記者林俊良／攝影

小禎認為每個女生都應該要有自信，才能自帶光芒，而且適逢新冠肺炎疫情肆虐，在家的時間變多，可以好好鍛鍊身材，增加肌耐力，以面對未來更多的不確定性，她還說：「心的肌耐力，也要訓練，讓自己更能調適」。而首次配戴了星辰表的ES9444-50X腕表，僅有34克的重量，也讓小禎大感意外，直說「真是相見恨晚、一拍即合」，她表示自己慣於把手表戴在右手，所以超輕量使用時很方便。另外，小禎更自嘲「當媽之後腦子不好使」，所以具備光動能不需換電池的設計，深得她心。

「小禎」胡盈禎出席星辰表新女表活動，配戴了ES9444-50X腕表35,800元。記者林俊良／攝影

而母親節將到來，小禎說「期待跟女兒配戴母女表」，更透露目前兩人許多的物品都會共用，包含妝品、運動服裝等，所以有更多購物的理由。而小禎挑表的標準就是耐用與實用，星辰表這系列以鈦金屬製成的表款，符合她的設定，同時又有她最愛的櫻花粉紅金配色，因此會明示加暗示，希望女兒在母親節時送她這款表。

「小禎」胡盈禎出席星辰表新女表活動，與品牌新任總經理渡邊將人合影。記者林俊良／攝影

星辰表這季不只有小禎手上配戴的新女表，還推出了機械機芯的PC1007-81D和PC1008-89A、PC1008-11Y表款，雖然不是鈦金屬材質表殼，但一樣有著櫻花粉紅金的款式，搭配部分鏤空的白蝶貝表盤，並裝飾牡丹花的圖案，相互呼應，充滿母性的光輝。另外，讓小禎讚不絕口的光動能系列，也提供了EM0583-84A、EM0589-88X以及EM0588-81X新女表，皆有櫻花粉紅金的裝飾之外，表盤上都帶有一顆天然鑽石，同樣是符合女性觀點美學而設。

星辰表EM0588-81X腕表，不鏽鋼表殼、表鍊，13,800元。圖／CITIZEN提供

星辰表EM0589-88X腕表，不鏽鋼表殼、表鍊，13,800元。圖／CITIZEN提供

星辰表PC1008-89A腕表，不鏽鋼表殼、表鍊，機芯機芯，14,800元。圖／CITIZEN提供

星辰表EM0583-84A腕表，不鏽鋼表殼、表鍊，鍍櫻花粉紅金，14,800元。圖／CITIZEN提供

星辰表PC1007-81D腕表，不鏽鋼表殼、表鍊，鍍櫻花粉紅金，機芯機芯，15,800元。圖／CITIZEN提供