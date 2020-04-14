可愛炸裂！GU聯手寶可夢打造限定系列 每一款都讓人想捕獲

這個聯名可愛度破表！日本平價時尚品牌GU首度與寶可夢（Pokemon）合作，推出全新的限定系列，包含T恤、包包和手機殼，預計5月15日在網路商店搶先開賣，每一款都讓人童心大發，想要立即捕獲帶回家。

GU和寶可夢的首度合作沒讓人失望，以「I Choose You!」為主題，靈感取自於著名寶可夢遊戲中訓練家小智的故事。因此從數百個角色中，精選了39個精靈寶可夢圖案，運用在48款男裝、女裝與童裝中，讓消費者不論休閒外出或是窩在家中，都可把自己喜愛的遊戲角色穿在身上。另外，「Hide and Seek」為此次的設計概念，部分精靈寶可夢圖案會躲藏在衣服口袋裡往外偷看或是隨意出現在袖子上，趣味巧妙的設計頗為療癒。

男裝部分以「小智」為主要角色，女裝則以最受女性喜愛的精靈寶可夢「伊布」為設計元素，童裝則是採用了可愛的精靈寶可夢「夢幻」。居家服組以「Sleep」為靈感，最大特色是以精靈寶可夢的不同表情為設計，包含了擁有催眠能力的經典角色「卡比獸」、「夢幻」、「胖丁」，以及一款「皮卡丘」被催眠的可愛模樣。購物袋也是使用皮卡丘和伊布作為主角，提供了黑、白線稿的款式，增加時髦感；但最讓人想入手，就是不到千元的手機保護套，大大的皮卡丘立體圖案，迫不及待想捕獲它。

GU與寶可夢聯名系列帆布托特包290元。圖／GU提供

GU與寶可夢聯名系列女裝長版T恤590元。圖／GU提供

GU與寶可夢聯名系列男裝襯衫外套890元。圖／GU提供

GU與寶可夢聯名系列女裝家居服組790元。圖／GU提供

GU與寶可夢聯名系列女裝短版T恤390元。圖／GU提供

GU與寶可夢聯名系列手機殼590元。圖／GU提供

GU與寶可夢聯名系列帆布托特包290元。圖／GU提供

GU與寶可夢聯名系列手機殼590元。圖／GU提供

GU與寶可夢聯名系列重磅寬版T恤590元。圖／GU提供