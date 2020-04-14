全家攜手foodpanda推外送服務 萊爾富、OK也可送到家

全民防疫優先、零接觸商機正夯！根據東方線上最新調查報告指出，受疫情影響，消費者往虛擬通路移動比例增加，其中「外送」為增長最快的消費行為，使用率較去年同期有高達翻倍成長。

全家便利商店今宣布與foodpanda攜手合作，4月22日起可透過「全家」會員App，進入foodpanda「全家商城」專區選購近200個精選商品，內容涵蓋零食飲品及民生用品，更因應近期防疫所需，特別增加6成冷凍品項（微波小吃、主食、冷凍鮮物），從凌晨5點半到隔日凌晨2點，全方位滿足消費者日常需求。首階段將有146間雙北市店舖上線，5月初達500店並擴展至台中、高雄等19個縣市，預計6月前店到宅服務店舖將達1,000家，屆時全台9成縣市可享受「全家」商品送貨到府的便利服務。4月30日前下單，可享單筆訂單不限金額免外送費，滿300元可再折100元。另外，因應民眾減少外出，全家也宣佈4月底將於會員App推出生活繳費新功能，不必到實體店舖，即可透過會員App繳納中信信用卡等4家銀行信用卡費，以及新北市/台中市停車費、電信費等。

而除了全家，萊爾富與OK超商也從今年初即開始與foodpanda合作提供外送服務。萊爾富目前已擴及全台共600家指定門市，民眾只要最低消費滿50元，即享0元免服務費外送到府，單筆消費滿300元，再現折100元，提供民眾多達350項的商品組合、禮盒，包括咖啡、正餐、甜點零嘴、宵夜泡麵，以及居家安心防疫商品等，於雙北精華區提供民眾24小時不打烊的外送服務。OK超商目前也有近500間門市提供約200種品項、24小時外送服務，連蛋塔、港點、炸雞套餐都能隨時點，從今年2月起也推出多款防疫生活用品，讓消費者即使整天不出門，用外送服務就能搞定各種生活需求。