品牌異業結合推聯名套餐 夢幻餐瓷入手前先體驗

從「未婚」到「已婚」的轉化台灣有一類女神稱為「夫人媽」，或被稱為「某某夫人」，多數是生前已婚的女神，附屬在主祀男神的廟壇內受奉祀。此外，也有許多姑娘廟奉祀未婚無嗣的女子死靈。林默娘生前終究是未婚而亡，就這一點來說，與其他姑娘廟裡的陰神，恰有相似之處。然而，媽祖生前就有功於世人，也立下孝慈的典範，且身懷救助海難的法力。因此後人是以「崇功報德」的感恩之心加以祭祀，而非起於懼鬼為祟的心理。況且我們也找不到媽祖以「姑娘」的身分被奉祀的相關事蹟。未婚女性成神， 特別是成為「正神」， 造成了文化上的一大困局（paradox）。以媽祖為例，信徒稱媽祖進香為「返外家」，意指回娘家。

2020-04-14 14:18