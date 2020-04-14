品牌異業結合推聯名套餐 夢幻餐瓷入手前先體驗
咖啡文化早已普及於現代生活，咖啡廳更成為展現生活風格的重要場域，北歐家飾品牌GREENGATE與台北市東區知名網美打卡店「無聊咖啡」攜手，打造期間限定風格特展，同時推出聯名午茶套餐，讓消費者能體驗繽紛夢幻生活景色、大拍美照，一享甜蜜午茶時光。
因應春夏新品陸續上市，GREENGATE於即日起至4月28日期間限定，以品牌春夏最新系列打造花草派對主題，於無聊咖啡店內規劃三大展區，花神餐桌、夢幻摩天輪、北歐選品色彩Spotlight；以繽紛質感餐桌布置、甜美摩天輪拍照區、選品色彩展牆，不同方式呈現北歐生活的迷人風格與精神。
展期內並推出GREENGATE x無聊咖啡花神派對午茶，以GREENGATE春夏新品搭配無聊咖啡特選的甜蜜午茶組，展期內購買聯名午茶套餐，即可獲得GREENGATE折價券及甜美茶巾，送完為止。
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