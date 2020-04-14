價格超殺！好市多開賣「森林探險小屋」 媽媽團掀起搶購熱潮

有「女生版樂高」之稱的「森林探險小屋」，近來在美式賣場好市多Costco開賣，不同店不同主題款、幾乎接近對折的售價，加上在這居家遊戲需求增加的防疫期間，引起會員消費者的熱烈討論與搶購蒐集。

台中一名好市多會員昨天前往賣場購買嬰兒用品，驚見一款「森林探險小屋」價格超佛心，忍不住在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文直呼：「台中快閃買尿布，驚鴻一瞥...839元！」，細看禮盒組項目，從木屋本體、袖珍家具到木馬滑梯等，還附贈一隻牛奶兔嬰兒。

「森林探險小屋」系列發售歷史久且熱度不減，許多媽媽自己就在坑裡，好市多這波開賣，800多元的這款禮盒售價，對比其它網購通路的1200至1700多元不等的價格，幾乎接近對折。加上，各門市販售的是不同主題的禮盒組，許多會員直呼要各店衝一波、集一波。