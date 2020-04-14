防疫升級！台北寒舍艾美自助餐推「無夾服務」享7折
自助餐廳「無夾」怎麼吃？台北寒舍艾美酒店探索廚房防疫再升級，即日起的「無夾服務」就是由專人協助夾取餐點，水果、沙拉、起司等小食則以杯或碗器皿分裝，讓食客不用接觸到公用餐夾，用餐更安心。
寒舍艾美酒店探索廚房包含「中西熱菜區」、「無國界燒烤區」、「現烤披薩區」、「清蒸與涼拌海鮮區」、「甜點區」等，即日起，將由廚師們親自協助夾取美食至每人的餐盤，取餐過程中，食客皆不需碰觸到任何餐夾。「生魚片壽司區」則以透明面板展示以防止飛沫傳播，點選後，廚師現切生魚片與握製壽司，就連佐餐醬料也有專人服務以小碟個別盛裝。
「沙拉開胃菜區」、「起司區」、「水果區」則直接以單獨的器皿分別盛裝料理。
此外，探索廚房也祭出獨家優惠，即日起至4月30日於官網訂位成功，即享7折優惠；單筆訂位滿8人，加碼贈送探索廚房平日下午餐餐券乙張(餐券有效期限至2020年6月30日)，滿16人則贈兩張，以此類推。
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