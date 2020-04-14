買保養免出門！朵茉麗蔻加送美頸霜、美體小舖送到家

買保養品，現在不用出門，也能讓自己、或送給媽媽變美的保養品，日本保養品牌朵茉麗蔻把保養品直接送到家，即日起至5月底前，購買指定套組，還加送美頸霜等好禮，讓媽媽或自己全身上下都能變得更年輕。THE BODY SHOP美體小舖也推出保養品免費送到家。

朵茉麗蔻 加碼送好禮

日本熊本的保養品牌朵茉麗蔻，專為30歲以上的女性設計，長期都有著超好用的口碑，從輕熟齡到熟齡肌膚都適用，而且針對女人最在意的斑點、細紋、暗沉等肌膚問題，透過保養品來解決。

朵茉麗蔻專門使用漢方成分，強調不含香精與化學防腐劑，知名成分如日本熊本的不知火菊，能延緩肌膚老化的速度，另外也有長白人蔘，加強保濕度，養出好膚質。

朵茉麗蔻即日起至5月31日，推出母親節獨特優惠，如購買基本4點，就送全效8點3日份、緊緻美頸乳霜50g、日本製與今治毛巾合作製造的方巾等，另購買指定套組，加送收納化妝包，外出旅行超方便。詳情可洽服務專線：0800-866-866。

THE BODY SHOP

為了讓大家好好在家防疫，THE BODY SHOP美體小舖即日起，在全台門市與官網購物，推出「不限金額」免運送到家，如果不會用網購，也可打電話到門市，不限金額購物都能送到家裡。