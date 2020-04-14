王文興、陳竺筠命運交會 師生成佳偶

作家王文興任教台大外文系40年，初一卻因數學、生物不及格險些被留級，原因之一是他根本聽不懂這兩門老師的江浙話。回首往事，天蠍座的他仍覺「這是很大的恥辱」，還好英文老師替他爭取，才改變命運軌道。

家族雖富文學背景，王文興卻自承與文學的緣分都從學校、朋友來。初一讀到屠格涅夫小說後，他決定走小說創作，然而中文讀物在政治限令下太少，他又體認小說豐富寶藏是在外文文學。「我無路可走，必須學會英文，才能通往文學」，初一就等於選擇將來讀外文系。

全心投入的文科表現優秀，無心經營的數學、生物偏偏聽課「鴨子聽雷」，白髮作家憶起被判留級，仍說「很難過」。英文老師曾昭偉深知其他同學沒困擾，是因要不江浙藉、要不本省籍有家教，替他向校長抱不平，開學時落寞坐上初一班的王文興，忽然被通知回原班，「她救了我」。