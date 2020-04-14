快訊

居家檢疫竟跑台北就醫確診！基隆1家4口遭重罰170萬

獨家回應／「20年噩夢纏身」 主播陳海茵親揭閃退真相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王文興、陳竺筠命運交會 師生成佳偶

聯合報 / 記者何定照
作家王文興（左）與妻子陳竺筠，是命運的交會。記者何定照／攝影
作家王文興（左）與妻子陳竺筠，是命運的交會。記者何定照／攝影

作家王文興任教台大外文系40年，初一卻因數學、生物不及格險些被留級，原因之一是他根本聽不懂這兩門老師的江浙話。回首往事，天蠍座的他仍覺「這是很大的恥辱」，還好英文老師替他爭取，才改變命運軌道。

家族雖富文學背景，王文興卻自承與文學的緣分都從學校、朋友來。初一讀到屠格涅夫小說後，他決定走小說創作，然而中文讀物在政治限令下太少，他又體認小說豐富寶藏是在外文文學。「我無路可走，必須學會英文，才能通往文學」，初一就等於選擇將來讀外文系。

全心投入的文科表現優秀，無心經營的數學、生物偏偏聽課「鴨子聽雷」，白髮作家憶起被判留級，仍說「很難過」。英文老師曾昭偉深知其他同學沒困擾，是因要不江浙藉、要不本省籍有家教，替他向校長抱不平，開學時落寞坐上初一班的王文興，忽然被通知回原班，「她救了我」。

多年後王文興回母校任教，遇上另場命運軌道的轉變。當時他剛婉拒赴新加坡南洋大學任教，就在課堂遇見甫轉學來台大的外交官之女陳竺筠，一留一來的命運交會，成就之後美好姻緣。談人生像僧侶般凝定的王文興，總只在提到妻子時陡然燦爛笑開，「我一輩子最感謝的就是台大和我太太，她性格開朗，心地善良，再好也沒有了。有她一直陪著，我很幸運。」

作家王文興（左）與妻子陳竺筠，是命運的交會。記者何定照／攝影
作家王文興（左）與妻子陳竺筠，是命運的交會。記者何定照／攝影

台大 新加坡

延伸閱讀

神風特攻死宴、228空戶、白恐殺人 你不知的紀州庵歷史

【聯副文學遊藝場．懷人詩】徵稿中！

【文學遊藝場．懷人詩 示範作】馬翊航／圓桌課程

【重磅快評】從駱以軍道歉來看兩堂代價慘痛的文學課

相關新聞

這些飯店撐不住了！台北西華傳暫歇、長榮鳳凰周休三日

受到新冠肺炎疫情衝擊，飯店業紛紛轉型求生，或者強打帶外送、開發冷凍或常溫包裝、強化電商通路，或者降價、結盟，甚至轉作防疫...

離京都不到1小時 超划算買BEAMS+UA密技

熟門熟路的人都知道，到日本旅行，如果想要逛街能買得盡興，那前往都市近郊的outlet暢貨中心準沒錯，不論是日本自有品牌或者選自世界精品，總能在outlet裡面找到寶。

好市多開賣「森林探險小屋」！媽媽團掀起搶購熱潮

有「女生版樂高」之稱的「森林探險小屋」，近來在美式賣場好市多Costco開賣，不同店不同主題款、幾乎接近對折的售價，加上...

南台灣美味早午餐送到家 三大品牌防疫聯手出奇招

新冠肺炎疫情持續發燒，民眾盡量不出門；高屏地區知名早午餐連鎖品牌「漫時光」，為讓消費者在家就可以享受美食，攜手美食外送平...

零接觸購買正夯 新北推電商購物搶宅經濟

位在北海岸的「龜吼漁夫市集」及「富基魚市集」以自產自銷新鮮魚貨聞名，但因新冠肺炎疫情影響，許多民眾減少或避免外出消費，新...

買保養免出門！朵茉麗蔻加送美頸霜、美體小舖送到家

買保養品，現在不用出門，也能讓自己、或送給媽媽變美的保養品，日本保養品牌朵茉麗蔻把保養品直接送到家，即日起至5月底前，購...

防疫升級！台北寒舍艾美自助餐推「無夾服務」享7折

自助餐廳「無夾」怎麼吃？台北寒舍艾美酒店探索廚房防疫再升級，即日起的「無夾服務」就是由專人協助夾取餐點，水果、沙拉、起司...

王文興、陳竺筠命運交會 師生成佳偶

作家王文興任教台大外文系40年，初一卻因數學、生物不及格險些被留級，原因之一是他根本聽不懂這兩門老師的江浙話。回首往事，...

還在用性別分顏色？穿粉紅色的男性更具魅力又帥氣

在近日的中央流行疫情指揮中心記者會上，因為有民眾反應口罩有大小不一也無法選擇口罩顏色，甚至有小男生不願意戴粉紅色口罩上學...

抗疫求生！高雄國賓「川」、「粵」兩館合併 75折迎賓

疫情下，景氣蕭條，不少飯店業者利用此刻整修或縮時營業，高雄國賓川菜廳也將進行改裝，「川」、「粵」因此首度合併，即起至10...

疫情時刻 精品品牌ig化身精神導師 正能量持續放送中

雖然奢侈品總倡議消費、享受夢想與憧憬，但在疫情延燒的同時，卻也能格外感受時尚精品嘗試振奮人心的積極樂觀。例如近期男裝品牌...

超可愛心型迷你小橘盒！愛馬仕絲巾新尺寸讓人好想收藏

在春夏季節交替的時候，常常覺得穿了外套過熱，但不穿又怕冷，這時候絲巾就是最好的配件，隨身攜帶完全不占空間。絲巾大師愛馬仕...

熱門新聞

疫情未減緩！指揮中心：口罩徵用及禁出口延至6月底

中衛將推「櫻花粉」口罩盼消除色彩刻板印象 網友超期待

筍絲配滷蛋！必勝客推「滷肉飯比薩」 還有復古快閃店

驚見好市多西瓜「切兩半」被退貨 網：跟著遊戲規則走而已

限時5天！馬辣、新馬辣4大品牌「買4送2」再送哈根達斯

環島1號線指示牌「便利商店30Km」？網友跪求神解答

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。