快訊

居家檢疫竟跑台北就醫確診！基隆1家4口遭重罰170萬

獨家回應／「20年噩夢纏身」 主播陳海茵親揭閃退真相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

還在用性別分顏色？穿粉紅色的男性更具魅力又帥氣

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
誰說粉紅色專屬女性？男性穿上身，不僅沒有給人女性化的感受，反而更增添魅力。圖／Edwin、AllSaints提供
誰說粉紅色專屬女性？男性穿上身，不僅沒有給人女性化的感受，反而更增添魅力。圖／Edwin、AllSaints提供

在近日的中央流行疫情指揮中心記者會上，因為有民眾反應口罩有大小不一也無法選擇口罩顏色，甚至有小男生不願意戴粉紅色口罩上學。因此在指揮官陳時中以及所有與會官員皆戴上粉紅色口罩出席記者會，陳時中更表示「粉紅色也不錯」，既暖心又打破顏色的刻板印象。

隨後教育部長潘文忠也戴起粉紅色口罩，以行動表達「顏色沒有性別之分」，不該用顏色來區別彼此，每個人都能擇其所愛。因為回溯到18世紀時，上流社會的男、女孩都會穿各式各樣的顏色，當然也包括了粉紅色；然而到了20世紀後期，因為商業操作的緣故，粉紅色專屬女性的想法才開始被定調。不過，利用性別來區分顏色的論述，在這幾年又重新被討論，特別是粉紅色所代表的意義，不過像是「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa）、一世代的Harry Styles、男星Jared Leto等人，也都曾穿上粉紅色的造型現身公開場合，不僅沒有給人女性化的感受，反而更增添魅力。

更別說，服裝品牌也沒有限制把粉紅色運用在男裝上，Levi's在這季推出的XX Chino系列工作褲，就備有高調顯目的鮭魚粉款式。而H&M招牌的緊身牛仔褲，也提供了洗舊質感的粉色款。另外，AllSaints春夏男裝系列中，更能找到多款粉紅色系的針織衫、T恤，同樣既潮又時髦。甚至在一向給人陽剛感的Edwin、Lee還設計出粉紅色且帶Ｑ版圖案的男裝T恤，呼應了不該用性別來分顏色的概念。

OSSAGE漸層單色短袖T恤2,000元。圖／AllSaints提供
OSSAGE漸層單色短袖T恤2,000元。圖／AllSaints提供

Edwin江戶勝 Q版能面短袖T恤1,690元。圖／Edwin提供
Edwin江戶勝 Q版能面短袖T恤1,690元。圖／Edwin提供

Lee潮流寬版短袖圓領T恤1,580元。圖／Lee提供
Lee潮流寬版短袖圓領T恤1,580元。圖／Lee提供

AllSaints HIDDEN標語長袖T恤6,100元。圖／AllSaints提供
AllSaints HIDDEN標語長袖T恤6,100元。圖／AllSaints提供

H&M洗舊質感粉紅色緊身牛仔褲1,100元。圖／H&M提供
H&M洗舊質感粉紅色緊身牛仔褲1,100元。圖／H&M提供

Levi's XX Chino系列工作褲3,290元。圖／Levi's提供
Levi's XX Chino系列工作褲3,290元。圖／Levi's提供

口罩 記者會 陳時中

延伸閱讀

星總理夫人再次感謝台灣 分享陳時中教蒸口罩新聞

為何不擴大篩檢？ 原來陳時中又有難言之隱

聯合報黑白集／陳時中牛皮吹大了嗎？

兒童口罩分流 幼幼版擬開放網購

相關新聞

這些飯店撐不住了！台北西華傳暫歇、長榮鳳凰周休三日

受到新冠肺炎疫情衝擊，飯店業紛紛轉型求生，或者強打帶外送、開發冷凍或常溫包裝、強化電商通路，或者降價、結盟，甚至轉作防疫...

離京都不到1小時 超划算買BEAMS+UA密技

熟門熟路的人都知道，到日本旅行，如果想要逛街能買得盡興，那前往都市近郊的outlet暢貨中心準沒錯，不論是日本自有品牌或者選自世界精品，總能在outlet裡面找到寶。

好市多開賣「森林探險小屋」！媽媽團掀起搶購熱潮

有「女生版樂高」之稱的「森林探險小屋」，近來在美式賣場好市多Costco開賣，不同店不同主題款、幾乎接近對折的售價，加上...

南台灣美味早午餐送到家 三大品牌防疫聯手出奇招

新冠肺炎疫情持續發燒，民眾盡量不出門；高屏地區知名早午餐連鎖品牌「漫時光」，為讓消費者在家就可以享受美食，攜手美食外送平...

零接觸購買正夯 新北推電商購物搶宅經濟

位在北海岸的「龜吼漁夫市集」及「富基魚市集」以自產自銷新鮮魚貨聞名，但因新冠肺炎疫情影響，許多民眾減少或避免外出消費，新...

買保養免出門！朵茉麗蔻加送美頸霜、美體小舖送到家

買保養品，現在不用出門，也能讓自己、或送給媽媽變美的保養品，日本保養品牌朵茉麗蔻把保養品直接送到家，即日起至5月底前，購...

防疫升級！台北寒舍艾美自助餐推「無夾服務」享7折

自助餐廳「無夾」怎麼吃？台北寒舍艾美酒店探索廚房防疫再升級，即日起的「無夾服務」就是由專人協助夾取餐點，水果、沙拉、起司...

王文興、陳竺筠命運交會 師生成佳偶

作家王文興任教台大外文系40年，初一卻因數學、生物不及格險些被留級，原因之一是他根本聽不懂這兩門老師的江浙話。回首往事，...

還在用性別分顏色？穿粉紅色的男性更具魅力又帥氣

在近日的中央流行疫情指揮中心記者會上，因為有民眾反應口罩有大小不一也無法選擇口罩顏色，甚至有小男生不願意戴粉紅色口罩上學...

抗疫求生！高雄國賓「川」、「粵」兩館合併 75折迎賓

疫情下，景氣蕭條，不少飯店業者利用此刻整修或縮時營業，高雄國賓川菜廳也將進行改裝，「川」、「粵」因此首度合併，即起至10...

疫情時刻 精品品牌ig化身精神導師 正能量持續放送中

雖然奢侈品總倡議消費、享受夢想與憧憬，但在疫情延燒的同時，卻也能格外感受時尚精品嘗試振奮人心的積極樂觀。例如近期男裝品牌...

超可愛心型迷你小橘盒！愛馬仕絲巾新尺寸讓人好想收藏

在春夏季節交替的時候，常常覺得穿了外套過熱，但不穿又怕冷，這時候絲巾就是最好的配件，隨身攜帶完全不占空間。絲巾大師愛馬仕...

熱門新聞

疫情未減緩！指揮中心：口罩徵用及禁出口延至6月底

中衛將推「櫻花粉」口罩盼消除色彩刻板印象 網友超期待

筍絲配滷蛋！必勝客推「滷肉飯比薩」 還有復古快閃店

驚見好市多西瓜「切兩半」被退貨 網：跟著遊戲規則走而已

限時5天！馬辣、新馬辣4大品牌「買4送2」再送哈根達斯

環島1號線指示牌「便利商店30Km」？網友跪求神解答

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。