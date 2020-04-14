還在用性別分顏色？穿粉紅色的男性更具魅力又帥氣

在近日的中央流行疫情指揮中心記者會上，因為有民眾反應口罩有大小不一也無法選擇口罩顏色，甚至有小男生不願意戴粉紅色口罩上學。因此在指揮官陳時中以及所有與會官員皆戴上粉紅色口罩出席記者會，陳時中更表示「粉紅色也不錯」，既暖心又打破顏色的刻板印象。

隨後教育部長潘文忠也戴起粉紅色口罩，以行動表達「顏色沒有性別之分」，不該用顏色來區別彼此，每個人都能擇其所愛。因為回溯到18世紀時，上流社會的男、女孩都會穿各式各樣的顏色，當然也包括了粉紅色；然而到了20世紀後期，因為商業操作的緣故，粉紅色專屬女性的想法才開始被定調。不過，利用性別來區分顏色的論述，在這幾年又重新被討論，特別是粉紅色所代表的意義，不過像是「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa）、一世代的Harry Styles、男星Jared Leto等人，也都曾穿上粉紅色的造型現身公開場合，不僅沒有給人女性化的感受，反而更增添魅力。

更別說，服裝品牌也沒有限制把粉紅色運用在男裝上，Levi's在這季推出的XX Chino系列工作褲，就備有高調顯目的鮭魚粉款式。而H&M招牌的緊身牛仔褲，也提供了洗舊質感的粉色款。另外，AllSaints春夏男裝系列中，更能找到多款粉紅色系的針織衫、T恤，同樣既潮又時髦。甚至在一向給人陽剛感的Edwin、Lee還設計出粉紅色且帶Ｑ版圖案的男裝T恤，呼應了不該用性別來分顏色的概念。

OSSAGE漸層單色短袖T恤2,000元。圖／AllSaints提供

Edwin江戶勝 Q版能面短袖T恤1,690元。圖／Edwin提供

Lee潮流寬版短袖圓領T恤1,580元。圖／Lee提供

AllSaints HIDDEN標語長袖T恤6,100元。圖／AllSaints提供

H&M洗舊質感粉紅色緊身牛仔褲1,100元。圖／H&M提供