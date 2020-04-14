疫情時刻 精品品牌ig化身精神導師 正能量持續放送中

雖然奢侈品總倡議消費、享受夢想與憧憬，但在疫情延燒的同時，卻也能格外感受時尚精品嘗試振奮人心的積極樂觀。例如近期男裝品牌如Berluti、Zegna、BOSS，不約而同都在社群軟體中降低商品介紹，但添多了精神與意念的感性傳遞。

法國頂級皮革與時裝品牌Berluti在官方instagram刻意貼上數則圖片，並放上hashtag「Stay Home Stay Safe」。原本強調鞋履染色（Patina）技法的Berluti，在貼文中沒有皮鞋，反以三雙不同角度、單獨呈現的鞋撐，似暗喻勸人待在家中，充滿詩意聯想；BOSS則在官方instagram帳號中引述一段英國時尚雜誌「TANK」時尚總監Caroline ISSA對未來的樂觀積極態度，強調團結令人堅強（Together we’ll be stronger）。