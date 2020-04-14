聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情時刻 精品品牌ig化身精神導師 正能量持續放送中
雖然奢侈品總倡議消費、享受夢想與憧憬，但在疫情延燒的同時，卻也能格外感受時尚精品嘗試振奮人心的積極樂觀。例如近期男裝品牌如Berluti、Zegna、BOSS，不約而同都在社群軟體中降低商品介紹，但添多了精神與意念的感性傳遞。
法國頂級皮革與時裝品牌Berluti在官方instagram刻意貼上數則圖片，並放上hashtag「Stay Home Stay Safe」。原本強調鞋履染色（Patina）技法的Berluti，在貼文中沒有皮鞋，反以三雙不同角度、單獨呈現的鞋撐，似暗喻勸人待在家中，充滿詩意聯想；BOSS則在官方instagram帳號中引述一段英國時尚雜誌「TANK」時尚總監Caroline ISSA對未來的樂觀積極態度，強調團結令人堅強（Together we’ll be stronger）。
Zegna則藉近年訴求主軸：「何謂當代男性（What Makes a Man）」，品牌找來前球星、現任NBA教練Chris Brickley錄製一段短影音並公佈於社群軟體上，除嘗試表達個人對當代男性的定義？再於話語中精神喊話：「旅程很長、保持樂觀以度過逆境（It’s a long journey. Stay positive through adversity）」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言