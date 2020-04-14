超可愛心型迷你小橘盒！愛馬仕絲巾新尺寸讓人好想收藏
在春夏季節交替的時候，常常覺得穿了外套過熱，但不穿又怕冷，這時候絲巾就是最好的配件，隨身攜帶完全不占空間。絲巾大師愛馬仕（HERMES）今年春夏嶄新的絲巾系列登場，依照年度主題「匠 ‧ 新」為靈感，在絲巾的印刷技術與尺寸等多方面都有嶄新的突破，甚至包裝也有驚喜喔！
「匠 ‧ 新」（Innovation of making）顧名思義就是「製作上的革新」，作為愛馬仕經典的標誌性產品，透過絲巾來呈現品牌最專注的精緻細膩做工和變化巧思是最適合不過的了。今年春夏男女絲巾新品除了延續以往翻玩設計師所創作的圖騰之外，在絲巾的形狀和尺寸、面料組合都做了新嘗試。
像是90公分的C’est la fete圖紋雙面印花斜紋真絲男士方巾，以雙面印花翻玩Daiske Nomura多年前為品牌打造的C'est la fête（派對）圖紋，一面是灰藍色調，另一面是愛馬仕橘，霧面且柔軟的觸感別具特色。另一款愛心形狀剪裁的Jungle Love Rainbow圖紋印花斜紋真絲口袋巾，以手工捲邊收邊製作，叢林動植物、彩虹色系配色充滿活力，還特別設計了專屬心型迷你小橘盒包裝，可愛精巧的外觀非常適合送禮。
女士絲巾方面，90公分的Wow圖紋雙面印花斜紋真絲女士方巾，由法國插畫家Ugo Bienvenu創作。擅長復古風漫的Ugo Bienvenu透過進行各種運動的女子來呈現那股強悍、無所畏懼的女性魅力，最特別的是雙面絲巾一面是彩色風格搭配法文對話呈現，另一面則是單色調配上英文對話，貼心的巧思增添鑑賞時的樂趣。粉彩色調設計，當成腰帶搭配牛仔褲會很亮眼俏麗。
此外，春夏還有一款頗具話題的設計就是Clair de Lune圖紋印花斜紋真絲圓形絲巾，直徑140公分的尺寸配上由Dimitri Rybaltchenko設計的月球、繁星夜空樣式，就像是一個巨大的明月，上面描繪了一隻飛馬，注入夢幻想像色彩，超大的尺寸也可以作為洋裝或是外罩衫搭配出層次感。而經典的Brides de gala圖紋印花，也以嶄新尺寸20公分的斜紋真絲方巾呈現，更適合繫在手腕或腳踝上，甚至是當成耳環裝飾也非常別緻特殊。
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