這些飯店撐不住了！台北西華傳暫歇、長榮鳳凰周休三日

受到新冠肺炎疫情衝擊，飯店業紛紛轉型求生，或者強打帶外送、開發冷凍或常溫包裝、強化電商通路，或者降價、結盟，甚至轉作防疫旅館，但仍難敵「遊客不來、國人不敢出遊」的現況；繼高雄大八、寒軒陽明飯店熄燈，amba西門、捷絲旅林森館、神旺大飯店等進行裝修休館，台北老字號西華飯店、慶泰大飯店都傳出以裝修為由「休館保養」，知名度假飯店礁溪長榮鳳凰酒店甚至傳將從5月起周休3日。

據媒體報導，台北西華飯店自4月中旬到5月中旬將暫停住宿與餐飲服務，包括知名的義大利餐廳TOSCANA、小馬日料、怡園中餐廳等；去電求證，西華飯店表示，還在討論，最終方案仍未出爐。

有30年歷史的台北西華飯店，以「有人情味的服務」著稱，曾是多國領袖、政商名流來台指定下榻飯店，館內的TOSCANA義大利餐廳還有「傳奇的求婚桌」之稱。據了解，受疫情衝擊，住房率跌至不到一成，知名義大利餐廳也下滑五成。

另有40年歷史、位於台北松江路的慶泰大飯店，交通便利、以日本客群為主力，同樣受疫情影響，飯店員工在臉書貼文表示，將自4月26日起至8月31日進行內部整修作業，並於即日起受理退房；記者上網測試訂房，確實無法預定。但慶泰飯店表示，閉館裝修日期尚未敲定。

此外，飯店業另一個震撼彈，是長榮國際連鎖酒店旗下的礁溪長榮鳳凰酒店，也在日前傳出將從5月份起每周二至四周休3日，此舉為大型連鎖飯店業縮時營業的首例。長榮鳳凰酒店表示，這是許多討論方案之一，尚未確定，目前疫情還不明朗，要再觀察。

礁溪長榮鳳凰酒店表示，3、4月的住房率確實大幅滑跌，總住房不到三成，業者提出提早進房、延遲退房、房型升等或強打「旅展優惠價」等方案，但成效有限；「礁溪」是飯店業的一級戰區，長榮鳳凰礁溪房間數有231間為礁溪之冠，經營困難可以想見。