羅芙奧慈善拍賣愛馬仕助防疫 富藝斯跨類別藝術上線買

除了做好居家防疫、自我照顧，還能為延燒全球的新冠肺炎（COVID-19）疫情做些什麼？或許買只愛馬仕（HERMÈS）包包，就可以從獨善進一步將愛心推廣到別人身上。羅芙奧藝術集團秉著服務的精神及積極響應企業社會責任，即日起推出「2020手袋慈善義賣」專場，共有20款愛馬仕包，義賣部份所得善款將捐贈至「衛生福利部疾病管制署」帳戶，作為防疫相關工作推動、為防疫人員加油打氣、傳遞愛與關懷。羅芙奧精品手袋慈善義賣亮點，包括愛馬仕稀有皮革Birkin包、限量版六拼色ARLEQUINK、古董黑色鴕鳥皮Kelly包、絕版So Kelly包等，都是喜愛愛馬仕不可錯過的經典之作。拍賣自即日起至賣完為止。

因應減少群聚而轉向發展線上拍賣的富藝斯，則是於4月起推出一系列跨類網上專拍，首場《Editions Online》自即日起開始接受競投至4月16日止，呈獻50件呈獻橫跨1970年至2016年間的現代及當代大師的限量版畫和紙本作品，亮點包括Mr.、Mark di Suvero、Larry Bell等的獨一無二紙上作品。而4月15日開始接力的則是當代藝術專場《Current Mood》以及以當代藝術、限量版畫和設計為主的《Desktop》專場，喜歡Katherine Bernhardt、Donald Judd、Donna Huanca等當代藝術家的藏家不要錯過。 （由左至右）羅芙奧2020手袋慈善義賣編號18，OSTRICH鴕鳥皮32公分外縫凱莉包附金色金屬配件，估價36萬8,000元。羅芙奧2020手袋慈善義賣編號19，亮面NILO鱷魚皮30公分柏金包附銀色金屬配件，估價約138萬元。圖／羅芙奧提供 羅芙奧2020手袋慈善義賣編號16，特別訂製拼色SWIFT牛皮30公分柏金包附金色金屬配件，估價約33萬8,000元。圖／羅芙奧提供 羅芙奧2020手袋慈善義賣編號16，特別訂製拼色SWIFT牛皮30公分柏金包附金色金屬配件，估價約33萬8,000元。圖／羅芙奧提供 富藝斯《Editions Online》呈獻Shio Kusaka《Portfolio of Six Prints》，估價約4,000美元起。圖／富藝斯提供 羅芙奧2020手袋慈善義賣編號13，限量版拼色CLEMENCE牛皮32公分內縫凱莉ARLEQUIN包附銀色金屬配件，估價約32萬8,000元。圖／羅芙奧提供 （由左至右）羅芙奧2020手袋慈善義賣編號18，OSTRICH鴕鳥皮32公分外縫凱莉包附金色金屬配件，估價36萬8,000元。羅芙奧2020手袋慈善義賣編號19，亮面NILO鱷魚皮30公分柏金包附銀色金屬配件，估價約138萬元。圖／羅芙奧提供 羅芙奧2020手袋慈善義賣編號13，限量版拼色CLEMENCE牛皮32公分內縫凱莉ARLEQUIN包附銀色金屬配件，估價約32萬8,000元。圖／羅芙奧提供