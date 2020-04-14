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劉雯一身路人穿搭 背起MULBERRY擺拍仍舊是超模氣場
MULBERRY推出全新的Belted Bayswater手袋系列，以更為率性、大容量的姿態登場，作為當代女性帥氣的隨身包款，大表姐劉雯演繹淡藍色Bayswater Satchel飾帶學院包，搭襯同色系丹寧褲和深棕色衛衣，在路人風格的簡約穿搭中仍有超模架式。
春夏新款的Bayswater系列，相較舊款輪廓有著更為流線的剪裁，重塑了郵差鎖釦、綁帶細節，用以裝飾原有的經典斜挎廓形，結構簡潔的Bayswater家族系列，延伸自傳統郵差包的設計，因此在都會的調性中有隨時可以上肩的輕快風格，可調式肩背帶可調節尺寸，讓使用者轉換多種背法、也可手提，Bayswater Satchel款式亦可拆下肩背帶，變為晚宴手拿包；每款包袋内設計3個分隔夾層，其中一個分隔層有拉鍊。
在顏色上也顯得更年輕，除了經典夜藍色，還有劉雯身上的淡藍色款式，此外，鏽棕色是氣質百搭款，另有正紅、深琥珀、大象灰、經典黑等色彩或搭配格紋的軟呢拼接設計，展現傳統英倫風格之美，色調也呼應春夏季服裝上的格紋或大膽印花。
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