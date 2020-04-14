快訊

鈕承澤賠2百多萬想拚緩刑無用 性侵女助理判4年

航艦防疫的考驗：羅斯福號染疫 打擊美海軍作戰能力？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

劉雯一身路人穿搭 背起MULBERRY擺拍仍舊是超模氣場

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
瓷藍軟呢Belted Bayswater，售價港幣10,800元、約台幣42,410元。圖／MULBERRY提供
瓷藍軟呢Belted Bayswater，售價港幣10,800元、約台幣42,410元。圖／MULBERRY提供

MULBERRY推出全新的Belted Bayswater手袋系列，以更為率性、大容量的姿態登場，作為當代女性帥氣的隨身包款，大表姐劉雯演繹淡藍色Bayswater Satchel飾帶學院包，搭襯同色系丹寧褲和深棕色衛衣，在路人風格的簡約穿搭中仍有超模架式。

春夏新款的Bayswater系列，相較舊款輪廓有著更為流線的剪裁，重塑了郵差鎖釦、綁帶細節，用以裝飾原有的經典斜挎廓形，結構簡潔的Bayswater家族系列，延伸自傳統郵差包的設計，因此在都會的調性中有隨時可以上肩的輕快風格，可調式肩背帶可調節尺寸，讓使用者轉換多種背法、也可手提，Bayswater Satchel款式亦可拆下肩背帶，變為晚宴手拿包；每款包袋内設計3個分隔夾層，其中一個分隔層有拉鍊。

在顏色上也顯得更年輕，除了經典夜藍色，還有劉雯身上的淡藍色款式，此外，鏽棕色是氣質百搭款，另有正紅、深琥珀、大象灰、經典黑等色彩或搭配格紋的軟呢拼接設計，展現傳統英倫風格之美，色調也呼應春夏季服裝上的格紋或大膽印花。

黑色軟呢Belted Bayswater Satchel，售價港幣82,00元、約台幣32,200元。圖／MULBERRY提供
黑色軟呢Belted Bayswater Satchel，售價港幣82,00元、約台幣32,200元。圖／MULBERRY提供
Belted Bayswater Satchel春夏新款延續服裝風格與色澤而設計。圖／MULBERRY提供
Belted Bayswater Satchel春夏新款延續服裝風格與色澤而設計。圖／MULBERRY提供
劉雯在酒店擺拍，簡約風格也能搭出Belted Bayswater Satchel的超模氣場。圖／MULBERRY提供
劉雯在酒店擺拍，簡約風格也能搭出Belted Bayswater Satchel的超模氣場。圖／MULBERRY提供
鏽棕色Belted Bayswater Satchel，售價港幣9,800元、約台幣38,485元。圖／MULBERRY提供
鏽棕色Belted Bayswater Satchel，售價港幣9,800元、約台幣38,485元。圖／MULBERRY提供
Belted Bayswater Satchel春夏新款更為率性簡練。圖／MULBERRY提供
Belted Bayswater Satchel春夏新款更為率性簡練。圖／MULBERRY提供
夜藍色Belted Bayswater Heavy Grain，售價港幣11,900元、約台幣46,730元。圖／MULBERRY提供
夜藍色Belted Bayswater Heavy Grain，售價港幣11,900元、約台幣46,730元。圖／MULBERRY提供
劉雯在酒店擺拍，簡約風格也能搭出Belted Bayswater Satchel的超模氣場。圖／MULBERRY提供
劉雯在酒店擺拍，簡約風格也能搭出Belted Bayswater Satchel的超模氣場。圖／MULBERRY提供
深琥珀色Belted Bayswater Satchel，售價港幣8,900元元、約台幣34,950元。圖／MULBERRY提供
深琥珀色Belted Bayswater Satchel，售價港幣8,900元元、約台幣34,950元。圖／MULBERRY提供

延伸閱讀

讓美腿更顯白！謝金燕穿桃粉洋裝 帥氣、仙氣都兼顧

元祖網紅Chiara Ferragni、超模Coco Rocha的時尚「家拍」 把整個家變成伸展台

蛻變成風情萬種小女人 保羅沃克女兒女大十八變 有望成為下個時尚超模

超模的居家防疫果然跟凡人不同 吉吉哈蒂德穿這樣打電動 網：根本在拍雜誌封面

相關新聞

離京都不到1小時 超划算買BEAMS+UA密技

熟門熟路的人都知道，到日本旅行，如果想要逛街能買得盡興，那前往都市近郊的outlet暢貨中心準沒錯，不論是日本自有品牌或者選自世界精品，總能在outlet裡面找到寶。

羅芙奧慈善拍賣愛馬仕助防疫 富藝斯跨類別藝術上線買

除了做好居家防疫、自我照顧，還能為延燒全球的新冠肺炎（COVID-19）疫情做些什麼？或許買只愛馬仕（HERMÈS）包包...

劉雯一身路人穿搭 背起MULBERRY擺拍仍舊是超模氣場

MULBERRY推出全新的Belted Bayswater手袋系列，以更為率性、大容量的姿態登場，作為當代女性帥氣的隨身...

給眼球一點甜頭 MICHAEL KORS螢光紅湖水藍輕奢動感

受夠了不像春天的四月，沒有熱情的春天？是時候透過顏色轉換心情，讓或鮮豔或粉嫩的活躍色彩，給眼球一點甜頭、重新找回內心悸動...

企業家山居 深度親近土地

聯合報系有行旅的「企業家山居歲月」主題旅遊，內容以山居旅宿、莊園及多處世外桃源為元素，帶領著旅人走訪台灣秘境，體驗與在地文化結合的身心靈之旅。

筍絲配滷蛋！必勝客推「滷肉飯比薩」 還有復古快閃店

近年多次翻玩在地食材的連鎖比薩「必勝客」（Pizza Hut），本次相中台灣經典小吃「滷肉飯」，特別以植物製滷肉，結合酸...

絕美霸氣金色氣墊 PONY大神、蘭蔻等4品牌你選哪一個？

現代女性大多追求薄透裸妝，相對液態粉底來說氣墊粉餅更能滿足這樣的需求，而且加上好攜帶、方便補妝的尺寸與設計，更是很多人化...

做更好的自己 女性創業家分享減壓三部曲

新冠肺炎疫情狀況不明，當社會針對「社區感染」、「家庭感染」做出更多防疫措施時，除了生理健康，心靈健康也相當重要，尤其身負重任的「媽媽」心靈狀態更至關重要。隨著母親節即將來臨，專賣紓壓多肉植栽的有肉特別邀請三位身為母親的創業家，「寬和創意創意總監 Linda」、「星和醫美集團共同創辦人 子犬」、「童顏有機創辦人 CP」分享她們面對壓力的同時如何照顧自己，期盼所有人在這波疫情壓力中以健康心態面對、共同渡過難關成為更好的自己。

限時5天！馬辣、新馬辣4大品牌「買4送2」再送哈根達斯

旗下擁有熊一燒肉、馬辣鴛鴦火鍋、新馬辣等餐飲品牌的「馬辣集團」，自4月15日起推出限時5天的振興優惠活動。集結全台17間...

日航5月砍382個航班 羽田-松山不飛了

新冠肺炎疫情未歇，日本已全面禁止外籍旅客入境，日本航空今天進一步宣布5月分取消日本羽田=台北松山，以及大阪、名古屋=桃園...

既前衛又古典的工藝創作！蕭邦頂級珠寶暨腕表展登台

蕭邦（CHOPARD）的珠寶究竟如何擄獲人心、成為全球女星登上紅毯的首選呢？除了珍稀寶石，精彩的工藝無疑是一大原因。今年...

讓美腿更顯白！謝金燕穿桃粉洋裝 帥氣、仙氣都兼顧

春天氣息越來越濃，衣櫃裡的那些亮色衣服該準備拿出來囉！今年春夏許多設計師著迷於桃紅、粉紅色調，既展現濃郁的豔麗感，也兼顧...

熱門新聞

疫情未減緩！指揮中心：口罩徵用及禁出口延至6月底

中衛將推「櫻花粉」口罩盼消除色彩刻板印象 網友超期待

筍絲配滷蛋！必勝客推「滷肉飯比薩」 還有復古快閃店

驚見好市多西瓜「切兩半」被退貨 網：跟著遊戲規則走而已

1人藥局體力不堪負荷 花蓮7家想退出賣口罩

限時5天！馬辣、新馬辣4大品牌「買4送2」再送哈根達斯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。