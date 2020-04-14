給眼球一點甜頭 MICHAEL KORS螢光紅湖水藍輕奢動感

聯合報 / 記者釋俊哲／台北即時報導
一枚小巧、金屬亮色系的隨身手表，是個人審美觀的自我展示。圖 / VICTORINOX提供。
一枚小巧、金屬亮色系的隨身手表，是個人審美觀的自我展示。圖 / VICTORINOX提供。

受夠了不像春天的四月，沒有熱情的春天？是時候透過顏色轉換心情，讓或鮮豔或粉嫩的活躍色彩，給眼球一點甜頭、重新找回內心悸動與蓄勢待發。

VICTORINOX觀察到色彩權威機構WGSN的2020春夏色彩趨勢，因而帶來全新「Fresh Energy」系列。其中Alliance XS系列女表更具備有薄荷綠、冰晶藍或香檳金三種表面、並以太陽紋處理。28毫米的精鋼質材，配戴時不造成日常生活與工作的負擔，同時表面還鑲嵌上11顆明亮動人的Swarovski水晶、散發閃耀光澤。值得一提的是：手表還經過SuperLuminova的夜光處理，讓三種散發金屬光澤的輕盈鮮色，日夜閃耀。

而鮮豔的螢光色搭配橡膠總能帶來輕奢的動感活力，一如MICHAEL KORS的全新Maddye系列，像打翻調色盤般，以螢光桃紅和湖水藍，恣意將手表渲染成甜美的誘人配件，輕鬆展現個人風格。表款並搭配同色系的質感收納表盒，從外盒印刷字樣到表款成色，內外相映成趣。送禮或是自用？單買一色或雙色皆選？That’s the question。

像打翻調色盤的螢光桃紅和湖水藍，讓Maddye手表像隨身造型的甜美糖果。圖 / MICHAEL KORS提供。
像打翻調色盤的螢光桃紅和湖水藍，讓Maddye手表像隨身造型的甜美糖果。圖 / MICHAEL KORS提供。
Maddye系列手表並附同色系表盒，從表款、印刷字體，由內而外，鮮色奪目。圖 / MICHAEL KORS提供。
Maddye系列手表並附同色系表盒，從表款、印刷字體，由內而外，鮮色奪目。圖 / MICHAEL KORS提供。
Fresh Energy春夏系列Alliance XS系列女表，共有薄荷綠、冰晶藍或香檳金，三色清涼任選。圖 / VICTORINOX提供。
Fresh Energy春夏系列Alliance XS系列女表，共有薄荷綠、冰晶藍或香檳金，三色清涼任選。圖 / VICTORINOX提供。

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