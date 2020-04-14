給眼球一點甜頭 MICHAEL KORS螢光紅湖水藍輕奢動感

受夠了不像春天的四月，沒有熱情的春天？是時候透過顏色轉換心情，讓或鮮豔或粉嫩的活躍色彩，給眼球一點甜頭、重新找回內心悸動與蓄勢待發。

VICTORINOX觀察到色彩權威機構WGSN的2020春夏色彩趨勢，因而帶來全新「Fresh Energy」系列。其中Alliance XS系列女表更具備有薄荷綠、冰晶藍或香檳金三種表面、並以太陽紋處理。28毫米的精鋼質材，配戴時不造成日常生活與工作的負擔，同時表面還鑲嵌上11顆明亮動人的Swarovski水晶、散發閃耀光澤。值得一提的是：手表還經過SuperLuminova的夜光處理，讓三種散發金屬光澤的輕盈鮮色，日夜閃耀。