力挺醫護人員！紐約台菜餐廳「886」日捐400便當

在世界各地因新冠肺炎（COVID-19）疫情受到衝擊時，一直有許多醫護人員在前線堅守崗位，持續努力，而也有許多人也發揮所長，為社會盡一份心力。紐約知名的台菜餐廳「886」，自3月底開始，持續為醫療人員提供免費的便當，並且為醫護人員募集資金，運行3週就成功收到超過7.3萬美金的善款。

位於紐約東村（East Village）的886餐廳，店名就是取自於台灣的國際電話區號「+886」。店內以台灣常見的小吃、熱炒料理為主軸，加入創意元素以及結合當地市場所喜愛的手法，推出一系列新潮與傳統兼具的變化性台菜，讓紐約客能透過一道道的料理，品嚐出滷肉飯、大腸包小腸、雞排等台灣菜餚的滋味。

隨著紐約因新冠肺炎受到重創，連民眾用餐也受到影響。886於3月下旬開始為8間醫院的醫護人員，輪流免費提供上百個特製的便當，而至4月上旬時，886每天已經供應400個便當，醫院的名單也在持續增加中。在眾人的迴響之下，886也獲得各方的捐贈善款，累積已超過7.3萬美金。網路媒體Munchies近期就特別報導886的故事，影片在Youtube上，4天觀看次數就超過17萬次，並且持續增加中。有網友就留言「這些人有顆善良的心」