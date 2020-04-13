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企業家山居 深度親近土地
聯合報系有行旅的「企業家山居歲月」主題旅遊，內容以山居旅宿、莊園及多處世外桃源為元素，帶領著旅人走訪台灣秘境，體驗與在地文化結合的身心靈之旅。
「企業家山居歲月」系列，讓團員們走進鄉土、親近土地；旅程中安排拜訪的企業家、藝術家與職人們，每一段都是精采的故事與遠見。
四月才剛參加完南園行程的李小姐分享，馬邵管家對南園建築文化的認識，豐富莊園導覽的深度。新竹「南園文化美學之旅」，五月十一日將再度帶您深度探索這東方最美園林，享山居箏樂清淨都市塵囂。
南投「山澗園林宋居」三天兩夜，五月廿六日出發，將帶您入住獨棟villa，享受個人水池或獨立庭院。除職人引領領略東方文化底蘊外，並走訪低碳建築聯盟鑽石級認證的綠色建築等。
●「企業家山居歲月」十三系列旅程四月廿三日將於星級餐廳山海樓，舉行旅程餐酒說明會。另四月廿七日也將舉辦企業家山居歲月宜蘭一日精華體驗旅程，報名或洽詢詳細旅程請電02-86433926、86433581、86433517或瀏覽有行旅官網。
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