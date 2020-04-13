企業家山居 深度親近土地

新冠肺炎疫情狀況不明，當社會針對「社區感染」、「家庭感染」做出更多防疫措施時，除了生理健康，心靈健康也相當重要，尤其身負重任的「媽媽」心靈狀態更至關重要。隨著母親節即將來臨，專賣紓壓多肉植栽的有肉特別邀請三位身為母親的創業家，「寬和創意創意總監 Linda」、「星和醫美集團共同創辦人 子犬」、「童顏有機創辦人 CP」分享她們面對壓力的同時如何照顧自己，期盼所有人在這波疫情壓力中以健康心態面對、共同渡過難關成為更好的自己。

2020-04-13 17:11