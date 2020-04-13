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筍絲配滷蛋！必勝客推「滷肉飯比薩」 還有復古快閃店

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
必勝客新推出「未來媽媽ㄟ滷肉比薩」，單點大比薩每個399元。圖／必勝客提供
必勝客新推出「未來媽媽ㄟ滷肉比薩」，單點大比薩每個399元。圖／必勝客提供

近年多次翻玩在地食材的連鎖比薩「必勝客」（Pizza Hut），本次相中台灣經典小吃滷肉飯」，特別以植物製滷肉，結合酸菜筍絲與滷蛋，自4月14日起限時推出「未來媽媽ㄟ滷肉比薩」，並同步於全台歡樂吧供應。另外必勝客台北敦北門市，也會以復古元素，打造出台味十足的快閃店裝，帶來不同的視覺體驗。

本次所推出的「未來媽媽ㄟ滷肉比薩」，選用非基因改造大豆蛋白，加上特製滷汁，製作成「未來滷肉」，重現真實肉感。同時再搭配滷肉飯必備的酸菜、筍絲以及滷蛋等配菜，還有莫扎瑞拉起司點綴，帶來西式比薩與中式小吃巧妙融合的嶄新滋味。「未來媽媽ㄟ滷肉比薩」自4月14日起，於全台57間門市限時限量販售，單點大比薩每個399元（限定鬆厚餅皮），另還有「未來Hot台北味樂享餐」，內含未來媽媽ㄟ滷肉大比薩、BBQ烤雞或厚燒醬烤雞腿排等自選副食與飲料，每套579元。此外，全台歡樂吧也會同步供應未來媽媽ㄟ滷肉比薩。

除了新口味上市，必勝客也將台北敦化門市改裝，藉由紅磚牆、毛玻璃、原木老招牌等元素，詮釋出古早復古的台灣味，限時展出3週，適合喜愛打卡的民眾自拍留念。

必勝客敦北門市將限時呈現復古面貌。圖／必勝客提供
必勝客敦北門市將限時呈現復古面貌。圖／必勝客提供

滷肉飯 小吃

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