聽新聞
test
0:00 / 0:00
筍絲配滷蛋！必勝客推「滷肉飯比薩」 還有復古快閃店
近年多次翻玩在地食材的連鎖比薩「必勝客」（Pizza Hut），本次相中台灣經典小吃「滷肉飯」，特別以植物製滷肉，結合酸菜筍絲與滷蛋，自4月14日起限時推出「未來媽媽ㄟ滷肉比薩」，並同步於全台歡樂吧供應。另外必勝客台北敦北門市，也會以復古元素，打造出台味十足的快閃店裝，帶來不同的視覺體驗。
本次所推出的「未來媽媽ㄟ滷肉比薩」，選用非基因改造大豆蛋白，加上特製滷汁，製作成「未來滷肉」，重現真實肉感。同時再搭配滷肉飯必備的酸菜、筍絲以及滷蛋等配菜，還有莫扎瑞拉起司點綴，帶來西式比薩與中式小吃巧妙融合的嶄新滋味。「未來媽媽ㄟ滷肉比薩」自4月14日起，於全台57間門市限時限量販售，單點大比薩每個399元（限定鬆厚餅皮），另還有「未來Hot台北味樂享餐」，內含未來媽媽ㄟ滷肉大比薩、BBQ烤雞或厚燒醬烤雞腿排等自選副食與飲料，每套579元。此外，全台歡樂吧也會同步供應未來媽媽ㄟ滷肉比薩。
除了新口味上市，必勝客也將台北敦化門市改裝，藉由紅磚牆、毛玻璃、原木老招牌等元素，詮釋出古早復古的台灣味，限時展出3週，適合喜愛打卡的民眾自拍留念。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言