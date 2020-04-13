絕美霸氣金色氣墊 PONY大神、蘭蔻等4品牌你選哪一個？

現代女性大多追求薄透裸妝，相對液態粉底來說氣墊粉餅更能滿足這樣的需求，而且加上好攜帶、方便補妝的尺寸與設計，更是很多人化妝包裡不可少的單品。今年春夏品牌們不約而同推出金色氣墊新品，不只用成分、妝效一較高下，奢華搶眼的外型更是打動顧客心的重點。

TOM FORD Shade and Illuminate Foundation

TOM FORD在去年耶誕節推出過限定版的全金色外盒氣墊粉餅蔚為話題，這次特別選擇用今年新誕生的「最上鏡奢華粉底液」延伸打造出新的氣墊粉餅，也以全金色外盒包裝搭配TF Logo和網狀刻紋裝飾的蓋子，營造霸氣華麗感。含有三重天然油脂，諾麗果萃取可滋養和鎮定皮膚，透明質酸則是提升保濕度，呈現柔焦妝感。共有8種色選，日本預計今年5月中後上市，台灣目前還未定。

PONY EFFECT 全新絕對持久無瑕氣墊粉餅

韓國彩妝大神品牌PONY EFFECT旗下人氣商品「持久無瑕氣墊粉餅」，一直是許多人夏日底妝的首選之一，特別是超遮瑕、超持久、絕美微霧光、出油後呈現奶油肌這幾大特點最得消費者的心。今年推出升級2.0版的「全新絕對持久無瑕氣墊粉餅」，為標誌性的扁方型外盒換上時髦緞金色鏡面包裝搭配質感燙金Logo。

成分添加金盞花、月見草等萃取物，讓粉體更加親膚保濕同時調節皮脂代謝，達成油水平衡，獨家保濕凝脂轉換科技讓粉體粒子都充滿保濕因子，持久不黯沉，可以畫出自然的金奢霧光妝。共4色，同樣也是5月上市，4月15日官網搶先預購，並推出5月底前的上市優惠價活動。

蘭蔻 超極光精華氣墊粉餅

蘭蔻全新上市的「超極光精華氣墊粉餅」，主打上妝後能「持續煥發水亮光澤」。概念延伸自品牌「超極光活粹晶露」的成分，重組「法國山毛櫸芽萃取」以及「植萃精油」的比例，結合高山雪絨花、千葉玫瑰精粹和美白成分維生素CG，並加入可修飾肌膚表面瑕疵同時校正膚色光澤的創新「極光分子」，呈現可以同時滿足水亮、保濕、無瑕效果的妝感，而且不黏膩，奶油光澤和水潤感並存。外盒以柔美的玫瑰金上蓋、底座包覆中間的白色盒身，貴氣又優雅夢幻。共有3種色號可選擇。

Bobbi Brown 高保濕修護精華氣墊