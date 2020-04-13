做更好的自己 女性創業家分享減壓三部曲

紓壓多肉盆栽療癒身心靈 共同度過壓抑疫情

新冠肺炎疫情狀況不明，當社會針對「社區感染」、「家庭感染」做出更多防疫措施時，除了生理健康，心靈健康也相當重要，尤其身負重任的「媽媽」心靈狀態更至關重要。隨著母親節即將來臨，專賣紓壓多肉植栽的有肉特別邀請三位身為母親的創業家，「寬和創意創意總監 Linda」、「星和醫美集團共同創辦人 子犬」、「童顏有機創辦人 CP」分享她們面對壓力的同時如何照顧自己，期盼所有人在這波疫情壓力中以健康心態面對、共同渡過難關成為更好的自己。

減壓第一步：靜下心 發現自己的狀態並傾聽內心聲音

習慣完全掌控進度、時間規劃有條有理的寬和創意創意總監 Linda，在育兒初期其實經歷一段自我認知的撞牆期。餵奶、換尿布、哄睡、做家事四件事在生活中無限循環，從現在回過頭看那段日子，Linda 說那時的她其實忘記原本自己的樣子。

不斷壓縮工作時間、暫緩多肉紓壓手作課，無法掌控的時間進度與看似很低的產值使 Linda 在壓抑中懷疑自我價值，逐漸情緒化的個性也讓她察覺需要停下腳步、正視自己的需求。Linda 提醒身為媽媽一定要空出時間照顧自己的心情，無論花三分鐘點個蠟燭、或用三小時上一堂多肉植栽課程都可以，「身體勞累是必然的，但最重要的，是在面對壓力的日子中發現自己的狀態、好好傾聽自己內心的聲音。」

減壓第二步：找到並享受喜歡的那些事情

經歷過事業、育兒、身體健康三重壓力的星和醫美集團共同創辦人子犬，現在每個白天都會空出時間重拾熟悉的畫筆，享受屬於自己的創作時光。「我很喜歡不受任何人打擾、自己一個人的創作時間。」就像回到學生時期，只要專心畫畫的狀態，透過揮灑畫布、好好沈澱自己的心情。

同時身為知名部落客的子犬分享，最一開始寫作是想讓自己有抒發管道，隨著不同事件與人生起伏，一路有越來越多粉絲陪伴。「除了跟我分享他們的境遇，更多的時候是粉絲會問問題並給我一些回饋。」在鼓勵對方的同時，他們也給子犬很多激勵，讓她更堅定地持續分享生活日常。

減壓第三步：給自己一點信心 面對解決問題

放棄高薪投入高風險創業圈的童顏有機童顏長潘思璇 CP 在決定創業前也經歷過一段猶豫期，但執行力超高的她再決定後便勇於面對各種難題並加以解決。

經常遇到他人詢問創業與育兒衝突的 CP 說到，很多問題其實沒有大家想像中那麼難，大部分時候是自己侷限自己，「創業與生小孩從來不會是個單選題。」遇到問題就是尋求外援，無論請家人幫忙或花錢找保母，甚至是變更計畫時程，總會有辦法可以解決。CP也建議，平常可以買個療癒多肉植栽或自己喜歡的飾品，當成送自己的禮物，享受收禮當下的愉悅，讓自己開心舒服後帶著自信繼續往前。

減壓小物：療癒多肉植栽與手作課程

專賣「紓壓多肉盆栽」的禮品專門店「有肉」特別在母親節針對企業主和職場媽媽推出多種客製化母親節禮品與多肉植物療癒課程，期待透過紓壓多肉盆栽，讓園藝治療落實於每個人生活中，每次的照料、觀察，穩定照顧者的身心靈，在這波疫情中共同度過難關。

有肉 Succulent & Gift

多肉植物與設計盆器搭配的禮品店

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