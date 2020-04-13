限時5天！馬辣、新馬辣4大品牌「買4送2」再送哈根達斯

旗下擁有熊一燒肉、馬辣鴛鴦火鍋、新馬辣等餐飲品牌的「馬辣集團」，自4月15日起推出限時5天的振興優惠活動。集結全台17間門市，共同推出「買4送2」的優惠。只要4人同行，就送2張「2人同行，1人免費」優惠券。另外打卡再享每人1支Häagen-Dazs雪糕或甜筒。

馬辣本次的優惠活動，包括熊一燒肉、馬辣、新馬辣、新馬辣Plus+等4個品牌均名列其中，合計共17間門市。民眾在4月15日至4月19日期間，只要4人同行至門市用餐，並說出「振興激士氣，馬辣有誠意」的指定通關暗號，即可獲贈2張「2人同行1人免費券」，下次即可享受優惠，優惠券適用日期至2021年12月31日。

馬辣表示，此次活動僅限「預約制」，並自4月14日開放門市、電話、inline網路預約，每日每店午餐、晚餐各限30組，贈送的餐券時段則比照用餐時段。另外民眾參與粉絲團照片活動，每成人還可獲贈1隻Häagen-Dazs雪糕或甜筒。業者表示，此波疫情嚴重影響餐飲業生意，盼能藉由此活動，重振員工士氣以及消費者信心。