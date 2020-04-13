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日航5月砍382個航班 羽田-松山不飛了
新冠肺炎疫情未歇，日本已全面禁止外籍旅客入境，日本航空今天進一步宣布5月分取消日本羽田=台北松山，以及大阪、名古屋=桃園的所有班機，成田=桃園每周剩34班、成田=高雄剩18班；5月分砍掉382個航班。
日本航空今宣布再砍4月分的航班，包括羽田-松山在4月29日、30日JL97/98航班取消；成田=桃園航線JL809/802 僅4月30日飛航，其餘航班皆取消。成田=高雄航線到4月28日為止，改為一周兩班，只有每周二、六運行，其餘航班取消。
此外，5月1日至31日，羽田=台北松山航線的124個班機全部取消，成田=桃園航線JL809/802每周一、二、四、六飛航，其餘90個航班皆取消。名古屋=桃園航線、大阪=桃園航線各72班全數取消。成田=高雄航線每周三、六飛航，其餘航班皆取消。
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