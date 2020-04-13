既前衛又古典的工藝創作！蕭邦頂級珠寶暨腕表展登台

蕭邦（CHOPARD）的珠寶究竟如何擄獲人心、成為全球女星登上紅毯的首選呢？除了珍稀寶石，精彩的工藝無疑是一大原因。今年春季新頂級珠寶暨腕表展將於2020年4月16日（四）起至4月30日（四）期間於台北101購物中心3F蕭邦精品店和遠東SOGO敦化館1F蕭邦精品店舉辦，採預約鑑賞制。上百件頂級作品包括多件台灣人最鍾愛的祖母綠作品、蕭邦獨創的Magical Setting魔法鑲嵌藍寶石之作、Temptation系列洋溢中東情調的設計、以及深受歡迎的奢華鑽表；凱特布蘭琪曾配戴過的蘭花系列紅地毯珠寶，也首次登台亮相。

為數不少的祖母綠是此次登台作品的亮點，其中以鑲嵌11顆、總重逾96克拉哥倫比亞祖母綠的鑽石項鍊最為吸睛。11顆如水滴般的美麗祖母綠依大小順序垂墜在梨形、馬眼形、圓形鑽石編織成的蕾絲項鍊上，鑽石各色火光襯托深邃的祖母綠。同屬紅地毯系列的一對祖母綠耳環，則以蕭邦擅長的鑽石蕾絲花邊配襯10顆帶方形線條的枕型切割祖母綠，幾何線條對比出視覺之美，其中兩顆主石更都約在15克拉左右。

除了祖母綠，這次蕭邦也有多款頂級藍寶石作品，多以品牌獨門研發出的Magical Setting方式鑲製，風格極具辨識度。去年首次亮相的Magical Setting高級珠寶作品，正面完全看不到任何金屬、連鑲爪都沒有，彷彿由一顆顆明亮圓形的寶石簇擁成的花束。事實上，Magical Setting是一種包鑲的手法，但金屬處理成彷彿薄膜般包覆在寶石側面，下方得以鏤空引進光線，也更凸顯主石。此次來台作品包括耳環和戒指等，其中一枚鑲嵌色澤極美的4.44克拉藍寶石，來自斯里蘭卡。

事實上，蕭邦在工藝部分一直突破創新，Magical Setting之餘，也深入投入鈦金屬珠寶的創作，將其可電鍍成色又輕盈的特質發揮得淋漓盡致。例如此次來台的花園紅地毯系列蘭花珠寶，多朵蘭花串組成的耳環極具視覺份量感，但相對來說其實輕盈，蘭花花瓣更能隨著配戴者搖曳擺動。其中一款極為逼真的蘭花，紫紅色的鈦金屬勾邊、花瓣的白則是陶瓷，是少見的大膽創意。