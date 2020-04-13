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既前衛又古典的工藝創作！蕭邦頂級珠寶暨腕表展登台

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
蕭邦2020春季頂級珠寶展帶來多件台灣客人最愛的祖母綠作品。圖／蕭邦提供
蕭邦2020春季頂級珠寶展帶來多件台灣客人最愛的祖母綠作品。圖／蕭邦提供

蕭邦（CHOPARD）的珠寶究竟如何擄獲人心、成為全球女星登上紅毯的首選呢？除了珍稀寶石，精彩的工藝無疑是一大原因。今年春季新頂級珠寶暨腕表展將於2020年4月16日（四）起至4月30日（四）期間於台北101購物中心3F蕭邦精品店和遠東SOGO敦化館1F蕭邦精品店舉辦，採預約鑑賞制。上百件頂級作品包括多件台灣人最鍾愛的祖母綠作品、蕭邦獨創的Magical Setting魔法鑲嵌藍寶石之作、Temptation系列洋溢中東情調的設計、以及深受歡迎的奢華鑽表；凱特布蘭琪曾配戴過的蘭花系列紅地毯珠寶，也首次登台亮相。

為數不少的祖母綠是此次登台作品的亮點，其中以鑲嵌11顆、總重逾96克拉哥倫比亞祖母綠的鑽石項鍊最為吸睛。11顆如水滴般的美麗祖母綠依大小順序垂墜在梨形、馬眼形、圓形鑽石編織成的蕾絲項鍊上，鑽石各色火光襯托深邃的祖母綠。同屬紅地毯系列的一對祖母綠耳環，則以蕭邦擅長的鑽石蕾絲花邊配襯10顆帶方形線條的枕型切割祖母綠，幾何線條對比出視覺之美，其中兩顆主石更都約在15克拉左右。

除了祖母綠，這次蕭邦也有多款頂級藍寶石作品，多以品牌獨門研發出的Magical Setting方式鑲製，風格極具辨識度。去年首次亮相的Magical Setting高級珠寶作品，正面完全看不到任何金屬、連鑲爪都沒有，彷彿由一顆顆明亮圓形的寶石簇擁成的花束。事實上，Magical Setting是一種包鑲的手法，但金屬處理成彷彿薄膜般包覆在寶石側面，下方得以鏤空引進光線，也更凸顯主石。此次來台作品包括耳環和戒指等，其中一枚鑲嵌色澤極美的4.44克拉藍寶石，來自斯里蘭卡。

事實上，蕭邦在工藝部分一直突破創新，Magical Setting之餘，也深入投入鈦金屬珠寶的創作，將其可電鍍成色又輕盈的特質發揮得淋漓盡致。例如此次來台的花園紅地毯系列蘭花珠寶，多朵蘭花串組成的耳環極具視覺份量感，但相對來說其實輕盈，蘭花花瓣更能隨著配戴者搖曳擺動。其中一款極為逼真的蘭花，紫紅色的鈦金屬勾邊、花瓣的白則是陶瓷，是少見的大膽創意。

兼長鐘表與珠寶的蕭邦，高級珠寶表也向來是鑑賞重點。此次新作中有一枚黃鑽鑽表，上下分別鑲嵌兩顆4.54克拉和4.05克拉枕形切割黃鑽，周圍則以通透的爪鑲圓形和梨形鑽石簇擁，貴氣十足。另一枚紅地毯系列鑽表，表盤上下分別以梨形美鑽為花瓣組成兩朵幾乎和表盤一樣大的鑽石花，也是難得氣勢強大的千萬之作。

蕭邦高級珠寶系列手環，18K白金鑲嵌總重14.85克拉枕形切割祖母綠、石英水晶石、鑽石與祖母綠，1,205萬5,000 元。圖／蕭邦提供
蕭邦高級珠寶系列手環，18K白金鑲嵌總重14.85克拉枕形切割祖母綠、石英水晶石、鑽石與祖母綠，1,205萬5,000 元。圖／蕭邦提供
蕭邦紅地毯系列耳環，鈦金屬鑲嵌10顆9.89克拉蛋白石、鑽石、粉紅剛玉、沙佛萊石，2,055萬元。圖／蕭邦提供
蕭邦紅地毯系列耳環，鈦金屬鑲嵌10顆9.89克拉蛋白石、鑽石、粉紅剛玉、沙佛萊石，2,055萬元。圖／蕭邦提供
蕭邦紅地毯系列耳環，鈦金屬鑲嵌10顆9.89克拉蛋白石、鑽石、粉紅剛玉與沙佛萊石，2,055萬元。蕭邦紅地毯系列戒指，18K白金與鈦金屬鑲嵌1.22克拉蛋白石主石、沙佛萊石、鑽石與粉紅剛玉，327萬1,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦紅地毯系列耳環，鈦金屬鑲嵌10顆9.89克拉蛋白石、鑽石、粉紅剛玉與沙佛萊石，2,055萬元。蕭邦紅地毯系列戒指，18K白金與鈦金屬鑲嵌1.22克拉蛋白石主石、沙佛萊石、鑽石與粉紅剛玉，327萬1,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦2020春季頂級珠寶展採預約鑑賞制，提供一對一專屬獨立的購物空間及服務。圖／蕭邦提供
蕭邦2020春季頂級珠寶展採預約鑑賞制，提供一對一專屬獨立的購物空間及服務。圖／蕭邦提供
蕭邦紅地毯系列腕表，18K白金鑲嵌梨形切割23.88克拉鑽石，1,598萬元。圖／蕭邦提供
蕭邦紅地毯系列腕表，18K白金鑲嵌梨形切割23.88克拉鑽石，1,598萬元。圖／蕭邦提供
蕭邦高級珠寶系列腕表，18K公平採礦認證之白金鑲嵌兩顆4.54克拉和4.05克拉黃鑽、鑽石、珍珠母貝面盤，3,612萬9,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦高級珠寶系列腕表，18K公平採礦認證之白金鑲嵌兩顆4.54克拉和4.05克拉黃鑽、鑽石、珍珠母貝面盤，3,612萬9,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦2020春季頂級珠寶展帶來多件台灣客人最愛的祖母綠作品。圖／蕭邦提供
蕭邦2020春季頂級珠寶展帶來多件台灣客人最愛的祖母綠作品。圖／蕭邦提供
蕭邦紅地毯系列項鍊，18K白金項鍊鑲嵌11顆共96.35克拉祖母綠與鑽石，5,574萬5,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦紅地毯系列項鍊，18K白金項鍊鑲嵌11顆共96.35克拉祖母綠與鑽石，5,574萬5,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦紅地毯系列耳環，鈦金屬鑲嵌10顆9.9克拉蛋白石、黃色剛玉、石榴石與沙佛萊石，3,099萬1,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦紅地毯系列耳環，鈦金屬鑲嵌10顆9.9克拉蛋白石、黃色剛玉、石榴石與沙佛萊石，3,099萬1,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦紅地毯系列戒指，18K白金鑲嵌3.93克拉藍寶石主石、藍寶石與鑽石，584萬元。圖／蕭邦提供
蕭邦紅地毯系列戒指，18K白金鑲嵌3.93克拉藍寶石主石、藍寶石與鑽石，584萬元。圖／蕭邦提供
蕭邦紅地毯系列耳環，鈦金屬鑲嵌10顆9.9克拉蛋白石、黃色剛玉、石榴石、沙佛萊石，3,099萬1,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦紅地毯系列耳環，鈦金屬鑲嵌10顆9.9克拉蛋白石、黃色剛玉、石榴石、沙佛萊石，3,099萬1,000元。圖／蕭邦提供
蕭邦Magical Setting系列戒指，18K白金鑲嵌斯里蘭卡4.44克拉藍寶石主石，藍寶石與鑽石，375萬元。圖／蕭邦提供
蕭邦Magical Setting系列戒指，18K白金鑲嵌斯里蘭卡4.44克拉藍寶石主石，藍寶石與鑽石，375萬元。圖／蕭邦提供
蕭邦紅地毯系列耳環，18K白金鑲嵌兩顆哥倫比亞枕型切割15.73克拉祖母綠與哥倫比亞枕形切割14.74克拉祖母綠主石、祖母綠與鑽石，5,160萬元。圖／蕭邦提供
蕭邦紅地毯系列耳環，18K白金鑲嵌兩顆哥倫比亞枕型切割15.73克拉祖母綠與哥倫比亞枕形切割14.74克拉祖母綠主石、祖母綠與鑽石，5,160萬元。圖／蕭邦提供
蕭邦2020春季頂級珠寶展採預約鑑賞制，提供一對一專屬獨立的購物空間及服務。圖／蕭邦提供
蕭邦2020春季頂級珠寶展採預約鑑賞制，提供一對一專屬獨立的購物空間及服務。圖／蕭邦提供

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