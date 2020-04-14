deya獲巴黎國際發明展金牌 Hello Kitty x 故宮聯名旅行魔法包 文化萌出高度
兩大頂級IP跨界聯名Hello Kitty x 故宮，這次施展專利設計魔法，給消費者多用途的旅行魔法包，兼具美觀及實用，剛上線募資，就在粉絲圈內引起討論熱潮。
市面上常見的多為兩用包，斜揹手提二合一或是大包收納變小包，台灣在地品牌deya與國際IP攜手合作，挑戰變化的極限，推出升級版旅行魔法包，專利設計更在2017年榮獲法國巴黎國際發明展金牌獎，一個包包三種用法，後背、手提、收納，且增加拉鍊式夾層，水瓶、鑰匙、錢包或防疫用品都不是問題，不再狼狽翻找包包。
清爽的配色，是夏季永遠不敗的穿搭。旅行魔法包以故宮青花瓷藍為主，搭配經典的純潔Kitty白，並以紅色點綴俏皮，怎麼搭都搶眼時尚。此次升級的旅行魔法包亦同步將面料等級大幅提升，防潑水、耐髒汙，從容面對突如其來的天氣變化。
Hello Kitty x 故宮聯名旅行魔法包將於4月14日於募資平台上線，超早鳥最高享82折優惠，詳請請見嘖嘖募資平台 。
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