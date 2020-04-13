讓美腿更顯白！謝金燕穿桃粉洋裝 帥氣、仙氣都兼顧

春天氣息越來越濃，衣櫃裡的那些亮色衣服該準備拿出來囉！今年春夏許多設計師著迷於桃紅、粉紅色調，既展現濃郁的豔麗感，也兼顧天真的粉嫩氣息，讓一票女星輪番搶穿，大秀優雅俏皮的多變女人味。

向來偏好蕾絲、花朵印花的Blumarine，今年春夏使用了粉桃紅波卡圓點元素裝飾白色長版洋裝，滿版的圓點印花復古可愛，也擄獲「姊姊」謝金燕的心，她還選擇用同樣是桃紅色的MSGM真皮M字手提包搭配，在街頭拍下霸氣又充滿仙氣的穿搭照。而徐若瑄與潤娥則是選中同一件Blumarine桃紅雪紡洋裝，單肩設計搭配飄逸的布料，走起路來也是充滿女神韻味。