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讓美腿更顯白！謝金燕穿桃粉洋裝 帥氣、仙氣都兼顧
春天氣息越來越濃，衣櫃裡的那些亮色衣服該準備拿出來囉！今年春夏許多設計師著迷於桃紅、粉紅色調，既展現濃郁的豔麗感，也兼顧天真的粉嫩氣息，讓一票女星輪番搶穿，大秀優雅俏皮的多變女人味。
向來偏好蕾絲、花朵印花的Blumarine，今年春夏使用了粉桃紅波卡圓點元素裝飾白色長版洋裝，滿版的圓點印花復古可愛，也擄獲「姊姊」謝金燕的心，她還選擇用同樣是桃紅色的MSGM真皮M字手提包搭配，在街頭拍下霸氣又充滿仙氣的穿搭照。而徐若瑄與潤娥則是選中同一件Blumarine桃紅雪紡洋裝，單肩設計搭配飄逸的布料，走起路來也是充滿女神韻味。
如果不太敢嘗試大範圍亮色穿搭，可以改以桃紅、粉紅款式的鞋子、包包來點綴整體細節。超模劉雯日前背上MOSCHINO全新粉、紅拚色M字Logo皮革包，用一身黑混搭出更搶眼的率性姿態。Jimmy Choo、Manolo Blahnik、UGG等品牌也都有桃粉色調的新款高跟鞋、拖鞋，顯白又甜美。
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