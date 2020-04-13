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印花X印花 UNIQLO再推北歐設計師聯名款

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
UNIQLO與Marimekko的最新聯名合作，以滿版繽紛印花為主設計，希望能用時尚為大家換上燦爛好心情。 圖／UNIQLO提供
UNIQLO與Marimekko的最新聯名合作，以滿版繽紛印花為主設計，希望能用時尚為大家換上燦爛好心情。 圖／UNIQLO提供

時尚之前人人平等！日本平價時尚品牌UNIQLO本季再度攜手芬蘭品牌Marimekko推出 2020春夏限量聯名系列，此次共有20款質感單品，包括：女裝、童裝、嬰幼兒裝及各式配件，像是春夏必備的舒適水洗棉質T恤、涼爽棉麻上衣及裙裝，還有藤編包跟鞋子等配件，全系列390元。

新冠肺炎疫情重創全球，為一掃近日陰霾，UNIQLO與Marimekko的最新聯名合作，以滿版繽紛印花為主設計，希望能用時尚為大家換上燦爛好心情。且這次的聯名品項相當多元，像是全新輕薄的可攜式連帽外套為防水材質，兼具時尚跟機能，在春夏多變的天氣下也能美麗應對，是值得入手的時尚單品。

此外，各種夏季必備的藤編配件也是本季亮點。UNIQLO指出，此次聯名款內裡舖滿多彩印花的編織托特包與採用清爽透氣的藤編材質平底鞋，在不安籠罩的當下，似乎只要穿上就能有滿滿度假感的繽紛好心情，迎向陽光新開始。

另，還有棉質A字洋裝及水洗棉質開領襯衫，優雅中帶著俏皮的休閒感，女童裝部分也推出了與成人同款的Marimekko T恤與無袖洋裝，適合作為親子裝搭配。同時，此次新品還包括：棉麻七分寬褲、棉質府綢短褲、棉麻裙等日常單品，採用亞麻混紡、棉質及針織等舒適面料。

有趣的是，這次UNIQLO讓BABY裝也搭上印花時尚，包括：新生兒Marimekko圓領包臀衣、Marimekko短袖洋裝及Marimekko七分內搭褲，搭配鮮豔多彩的滿版印花設計，讓家中可愛的小小BABY以化身繽紛時尚寶貝。

日本平價時尚品牌UNIQLO本季再度攜手芬蘭品牌Marimekko推出 2020春夏限量聯名系列，此次共有20款質感單品。 圖／UNIQLO提供
日本平價時尚品牌UNIQLO本季再度攜手芬蘭品牌Marimekko推出 2020春夏限量聯名系列，此次共有20款質感單品。 圖／UNIQLO提供

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