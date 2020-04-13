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【重磅快評】台灣在乎台星友誼？何晶一字讓大氣球消風

7-ELEVEN「春酒賞」開跑 宅在家喝進口啤酒最「開醺」

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
KIRIN推出多款不同風格啤酒與調酒滿足消費者需求，於7-ELEVEN獨家販售。圖／7-ELEVEN提供 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
KIRIN推出多款不同風格啤酒與調酒滿足消費者需求，於7-ELEVEN獨家販售。圖／7-ELEVEN提供 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

受到疫情影響，不僅無法盡情出國玩樂，連平常下班後的小酌娛樂也得改在家中進行。為了讓消費者宅在家也能喝到超夯的進口啤酒，7-ELEVEN一年一度的「春酒賞」即日起開跑，獨家引進超過10款日韓季節限定進口水果調酒及啤酒，滿足愛嚐鮮的消費者。即日起至5月19日止，更推出指定進口啤酒、水果調酒任選2件8.8折、3件8.5折優惠，快手刀到7-ELEVEN囤貨，享受在家小酌的微醺時刻。

春季商品包裝許多都是夢幻粉嫩活潑風格，本來就是拍照最最佳入鏡配件，7-ELEVEN更引進以下多款獨家販售商品，識貨的消費者千萬別錯過。ASAHI果實瞬間季節限定款八朔柑口味，採用日本和歌山產的八朔，帶有柑橘類水果獨特的柔和果香；蜜桃與櫻桃口味，則完美揉合蜜桃的醇厚甘味與櫻桃的酸甜滋味。而每季都會推出不同季節限定款的冰結，這次則推出9%高濃度，使用信州產巨峰葡萄果汁的KIRIN冰結STRONG華麗巨峰葡萄500，奢華香氣更上層樓。另外，喜愛不同風味啤酒的消費者，也可在7-ELEVEN買到製程、香氣各有不同特色的美味選擇。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

三得利金麥拉格啤酒與頂級愛爾啤酒，7-ELEVEN獨家販售。圖／7-ELEVEN提供 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
三得利金麥拉格啤酒與頂級愛爾啤酒，7-ELEVEN獨家販售。圖／7-ELEVEN提供 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
ASAHI果實瞬間季節限定新品，果香十足包裝也超夢幻，7-ELEVEN獨家販售。圖／7-ELEVEN提供 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
ASAHI果實瞬間季節限定新品，果香十足包裝也超夢幻，7-ELEVEN獨家販售。圖／7-ELEVEN提供 ※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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