戴口罩被誇氣色好？許瑋甯教你正確使用COCO晶亮水唇膏

喜歡吃糖果的人一定都有這種體驗，吃了含有奶油成分的糖果後嘴唇上會有一種柔滑感，加上濃郁的香氣超級療癒。香奈兒COCO晶亮水唇膏妝感就是類似如此，極致保濕的水感油性質地抹出絲滑光亮的妝效搭配顯色特性，讓人像是吃了色彩繽紛的水果口味奶油糖，擁有甜膩膩的雙唇。今年全系列增添嶄新12色，最近忙著進行舞台劇排練的香奈兒彩妝形象大使許瑋甯也搶先體驗，還選出自己今年的年度代表唇色，很有戀愛感的粉紅幸福氣息讓人也跟著愉快了起來呢！

COCO晶亮水唇膏今年推出的新色包含粉紅、橘、紅、紫色調，其中瑋甯偏好一系列粉紅風格的選色，「我最喜歡暱稱『寶寶粉』的『#118櫻花粉』，它可以說是2020年的『瑋甯代表色』，另外也推薦『#138糖果粉』，如果你想要成為仙女或天使，這兩色是不錯的嘗試。」她覺得女生都是多變的，有時像女孩但有時也可以很女人，多種顏色的唇膏就像是反映出女生的性格一樣，「粉紅色只是我性格中可愛的那一部分，但像是偏豆沙色的『#116裸粉色』那種沉穩、優雅也是我的另一面。」

雖然平時工作大多有化妝師在旁協助，但瑋甯其實也有自己的上妝小技巧，「畫唇妝時我喜歡用手指按壓，因為手指有溫度，這樣也能讓唇色更均勻，避免唇線太明顯，用手指模糊邊緣讓唇妝看起來更自然，像是本身唇部散發的顏色而不是添加的。」如果有配合不同場合的妝容需求，她也會透過疊擦兩種色調的唇膏來改變妝感風格。

談到如何避免唇膏染到牙齒上的窘態？瑋甯立刻拿起棉花棒現場示範，「我會用棉花棒繞嘴唇內部靠牙齒的地方滾一圈，把顏色先沾起來，喝水之前則是會先用衛生紙按壓嘴唇，這樣就不會留下太重的唇彩在杯子上。」那平時保養唇部有哪些步驟呢？「我是水桶！每天光是水就會喝1800至2000 CC，這還不包括其他飲品喔！其實你多喝水、多吃水果，嘴唇從體內體現的那種水潤感是最自然的。」其他護唇方式像是用毛巾熱敷嘴唇、用磨砂產品去角質後擦護唇膏等，也是她一周大概會進行兩次的保養。

自認唇膏是平常出門不能少的彩妝品，就連只是去便利商店都要畫唇妝，瑋甯強調其實她最重視的就是整體氣色，「我跟好友們都喜歡自然的裸妝感，頂多挑幾個局部去加強，像唇膏就是可以一物多用非常方便，還可以當腮紅使用。」最近因為比較長時間戴著口罩，本來就有戴口罩習慣的她也分享一個聰明的提升氣色好方法，「可以用手指把粉紅色系的腮紅或唇膏輕輕按壓在眉骨上，會呈現像是剛做完spa的容光煥發感喔！」之前因為這樣做被工作人員發現好氣色，讓她超級開心。

今年香奈兒COCO晶亮水唇膏在原本的30種色選陣容中增添12色，包含主打的「#118櫻花粉」、「#116裸粉色」、「#122甜莓粉」、「#126飽和絲緞光玫瑰木色」、「#138糖果粉」、「#146金燦橘」等，無論是充滿氣質的粉色調或霸氣銳利紅唇色看起來都非常豐盈水潤。面對即將到來的母親節，許瑋甯也推薦「#148亮紅色」，適合送給嘴唇比較薄、唇形較小的媽媽使用，可以增添唇部的分量感。