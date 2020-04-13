快訊

【重磅快評】台灣在乎台星友誼？何晶一字讓大氣球消風

戴口罩被誇氣色好？許瑋甯教你正確使用COCO晶亮水唇膏

聯合報 / 記者吳曉涵/即時報導
時尚恆采指甲油#753樂章：糖果粉 13ml 限量，880元。圖／香奈兒提供
時尚恆采指甲油#753樂章：糖果粉 13ml 限量，880元。圖／香奈兒提供

喜歡吃糖果的人一定都有這種體驗，吃了含有奶油成分的糖果後嘴唇上會有一種柔滑感，加上濃郁的香氣超級療癒。香奈兒COCO晶亮水唇膏妝感就是類似如此，極致保濕的水感油性質地抹出絲滑光亮的妝效搭配顯色特性，讓人像是吃了色彩繽紛的水果口味奶油糖，擁有甜膩膩的雙唇。今年全系列增添嶄新12色，最近忙著進行舞台劇排練的香奈兒彩妝形象大使許瑋甯也搶先體驗，還選出自己今年的年度代表唇色，很有戀愛感的粉紅幸福氣息讓人也跟著愉快了起來呢！

COCO晶亮水唇膏今年推出的新色包含粉紅、橘、紅、紫色調，其中瑋甯偏好一系列粉紅風格的選色，「我最喜歡暱稱『寶寶粉』的『#118櫻花粉』，它可以說是2020年的『瑋甯代表色』，另外也推薦『#138糖果粉』，如果你想要成為仙女或天使，這兩色是不錯的嘗試。」她覺得女生都是多變的，有時像女孩但有時也可以很女人，多種顏色的唇膏就像是反映出女生的性格一樣，「粉紅色只是我性格中可愛的那一部分，但像是偏豆沙色的『#116裸粉色』那種沉穩、優雅也是我的另一面。」

雖然平時工作大多有化妝師在旁協助，但瑋甯其實也有自己的上妝小技巧，「畫唇妝時我喜歡用手指按壓，因為手指有溫度，這樣也能讓唇色更均勻，避免唇線太明顯，用手指模糊邊緣讓唇妝看起來更自然，像是本身唇部散發的顏色而不是添加的。」如果有配合不同場合的妝容需求，她也會透過疊擦兩種色調的唇膏來改變妝感風格。

談到如何避免唇膏染到牙齒上的窘態？瑋甯立刻拿起棉花棒現場示範，「我會用棉花棒繞嘴唇內部靠牙齒的地方滾一圈，把顏色先沾起來，喝水之前則是會先用衛生紙按壓嘴唇，這樣就不會留下太重的唇彩在杯子上。」那平時保養唇部有哪些步驟呢？「我是水桶！每天光是水就會喝1800至2000 CC，這還不包括其他飲品喔！其實你多喝水、多吃水果，嘴唇從體內體現的那種水潤感是最自然的。」其他護唇方式像是用毛巾熱敷嘴唇、用磨砂產品去角質後擦護唇膏等，也是她一周大概會進行兩次的保養。

自認唇膏是平常出門不能少的彩妝品，就連只是去便利商店都要畫唇妝，瑋甯強調其實她最重視的就是整體氣色，「我跟好友們都喜歡自然的裸妝感，頂多挑幾個局部去加強，像唇膏就是可以一物多用非常方便，還可以當腮紅使用。」最近因為比較長時間戴著口罩，本來就有戴口罩習慣的她也分享一個聰明的提升氣色好方法，「可以用手指把粉紅色系的腮紅或唇膏輕輕按壓在眉骨上，會呈現像是剛做完spa的容光煥發感喔！」之前因為這樣做被工作人員發現好氣色，讓她超級開心。

今年香奈兒COCO晶亮水唇膏在原本的30種色選陣容中增添12色，包含主打的「#118櫻花粉」、「#116裸粉色」、「#122甜莓粉」、「#126飽和絲緞光玫瑰木色」、「#138糖果粉」、「#146金燦橘」等，無論是充滿氣質的粉色調或霸氣銳利紅唇色看起來都非常豐盈水潤。面對即將到來的母親節，許瑋甯也推薦「#148亮紅色」，適合送給嘴唇比較薄、唇形較小的媽媽使用，可以增添唇部的分量感。

包裝方面，這次同樣也延續搭配透明反射口紅蓋，讓所有顏色可以一目了然，無須開蓋確認。同時，香奈兒時尚恆采指甲油也推出像是「#753樂章：糖果粉」、「#759能量：螢亮粉」等5色嶄新色彩，和COCO晶亮水唇膏全新12色預計在5月1日起於香奈兒全櫃點正式上市。

COCO晶亮水唇膏#116輕鬆：裸粉色 3g，1,280元。圖／香奈兒提供
COCO晶亮水唇膏#116輕鬆：裸粉色 3g，1,280元。圖／香奈兒提供
彩妝形象大使許瑋甯搶先體驗全新12色COCO晶亮水唇膏。圖／香奈兒提供
彩妝形象大使許瑋甯搶先體驗全新12色COCO晶亮水唇膏。圖／香奈兒提供
彩妝形象大使許瑋甯搶先體驗全新12色COCO晶亮水唇膏。圖／香奈兒提供
彩妝形象大使許瑋甯搶先體驗全新12色COCO晶亮水唇膏。圖／香奈兒提供
COCO晶亮水唇膏#148活潑：亮紅色 3g，1,280元。圖／香奈兒提供
COCO晶亮水唇膏#148活潑：亮紅色 3g，1,280元。圖／香奈兒提供
今年香奈兒COCO晶亮水唇膏為原本的30種色選陣容再添全新12色。圖／香奈兒提供
今年香奈兒COCO晶亮水唇膏為原本的30種色選陣容再添全新12色。圖／香奈兒提供
時尚恆采指甲油#759 能量：螢亮粉13ml 限量，880元。圖／香奈兒提供
時尚恆采指甲油#759 能量：螢亮粉13ml 限量，880元。圖／香奈兒提供
COCO晶亮水唇膏#138感受：糖果粉 3g，1,280元。圖／香奈兒提供
COCO晶亮水唇膏#138感受：糖果粉 3g，1,280元。圖／香奈兒提供
彩妝形象大使許瑋甯搶先體驗全新12色COCO晶亮水唇膏。圖／香奈兒提供
彩妝形象大使許瑋甯搶先體驗全新12色COCO晶亮水唇膏。圖／香奈兒提供
彩妝形象大使許瑋甯搶先體驗全新12色COCO晶亮水唇膏。圖／香奈兒提供
彩妝形象大使許瑋甯搶先體驗全新12色COCO晶亮水唇膏。圖／香奈兒提供
彩妝形象大使許瑋甯搶先體驗全新12色COCO晶亮水唇膏。圖／香奈兒提供
彩妝形象大使許瑋甯搶先體驗全新12色COCO晶亮水唇膏。圖／香奈兒提供
COCO晶亮水唇膏主打色#118 冰凍：櫻花粉 3g，1,280元。圖／香奈兒提供
COCO晶亮水唇膏主打色#118 冰凍：櫻花粉 3g，1,280元。圖／香奈兒提供
極致保濕的水感油性質地抹出絲滑光亮的妝效。圖／香奈兒提供
極致保濕的水感油性質地抹出絲滑光亮的妝效。圖／香奈兒提供
COCO晶亮水唇膏#126 搖擺：飽和絲緞光玫瑰木色 3g，1,280元。圖／香奈兒提供
COCO晶亮水唇膏#126 搖擺：飽和絲緞光玫瑰木色 3g，1,280元。圖／香奈兒提供

香奈兒 護唇 口罩

延伸閱讀

獨／遇另一半劈腿 許瑋甯瞪大眼驚喊：別拍我！

許瑋甯再閃秘婚話題 聞「老公」大驚「是要嚇死誰啊」

最美東方不敗是她？許瑋甯叫戰林青霞、陳喬恩

王識賢眼神兇狠破口飆罵 許瑋甯挨罵竟「心跳加速」了

相關新聞

品味藝術收藏精粹不用出門 體現沉穩柔和大宅風範

空間的深度與廣度，來自於意境與美學.表現大宅風範和價值，為剛毅賦予柔韌的靈魂．「一氣浩然剛柔並存」是我們的設計主軸．

7-ELEVEN「春酒賞」開跑 宅在家喝進口啤酒最「開醺」

受到疫情影響，不僅無法盡情出國玩樂，連平常下班後的小酌娛樂也得改在家中進行。為了讓消費者宅在家也能喝到超夯的進口啤酒，7...

戴口罩被誇氣色好？許瑋甯教你正確使用COCO晶亮水唇膏

喜歡吃糖果的人一定都有這種體驗，吃了含有奶油成分的糖果後嘴唇上會有一種柔滑感，加上濃郁的香氣超級療癒。香奈兒COCO晶亮...

一條珍珠長項鍊可當3條戴 MIKIMOTO母親節貼心送

母親節向媽媽表達心意，用純淨無瑕的珍珠，無疑是最譨讓媽媽感動的 – 珍珠是有生命的寶石，由珍珠母貝以生命呵護所孕育而成。...

點餐結帳零接觸 遠傳「一指點」服務助餐飲業防疫升級

疫情持續拉警報，讓民眾外出都得繃緊神經，最受衝擊的當屬餐飲業。遠傳推出智慧餐飲工具「一指點」，餐飲業者免建置系統，僅須前...

「瞞著爹」壽司店「店面出租中」！ 業者出面說明了

旗下擁有壽司店、丼飯店等不同型態日式料理的「瞞著爹」，近期將位於八德路巷弄間的壽司店掛起大大的「租」看板，招牌燈籠也已取...

大宅院星級料理 帶你走入都市祕境

聯合報系有行旅深耕國內深度旅遊，以企業家山居歲月為主題，近期將舉行的全系列說明會，地點在台北市米其林一星餐廳山海樓。這裡是歷史宅邸台菜餐廳，從裝潢、器皿、食材到菜色樣樣講究。

隨書附送限量小綠包 agnès b.推開襟外套品牌特刊

法國時尚指標品牌agnès b. 今年迎來經典的開襟外套Snap Cardigan推出40周年生日，經過之前一系列的攝影...

平均2分鐘賣出1顆！人氣蜜粉、粉底幫你輕鬆搞定口罩妝

因為防範新冠肺炎傳染，最近口罩已成了必備配件。不過長時間戴口罩除了悶之外，對妝容也是一大威脅，於是打造不易脫妝的「口罩妝...

好市多斷貨神物回歸！新推「夢幻粉紅」引網友暴動搶買

美式賣場好市多（Costco）經常不定時推出價格優惠的商品，吸引不少人爭相搶購，近日有網友表示，上次因為特價關係，這款香皂整個大缺貨，當天剛好賣場有貨且推出新產品「粉色玫瑰天竺葵」，香皂擁有療癒香味，配上夢幻的粉紅顏色，讓人少女心大爆發。

現省4980元！佐賀野仁「和牛套餐」2人同行1人免費

位於台中的燒肉餐廳「佐賀野仁」，自即日起至5月底期間，推出「好野人個人套餐」，內含有多款日本A5近江牛、西班牙伊比利豬、...

在家吃大餐 五星養生餐增強免疫力

新冠肺炎疫情持續發燒，除了勤洗手、戴口罩，透過天然食補增強免疫力，是更有效積極對抗病毒的最佳做法。漢來美食位於台中廣三SOGO百貨的兩家餐廳：13樓「漢來軒」與16樓「漢來蔬食」紛紛推出養生活力餐與防疫湯品，與大家一起從日常飲食對抗無形病毒。

熱門新聞

把使用過的口罩放大2000倍 驚見細菌在移動

一張圖看一周天氣！強烈大陸冷氣團逼出個位數低溫

好市多斷貨神物回歸！新推「夢幻粉紅」引網友暴動搶買

沙塵暴上岸了！彭啟明：北部民眾最好關窗

「瞞著爹」壽司店「店面出租中」！ 業者出面說明了

上修為強烈大陸冷氣團 氣象局對8縣市發布低溫黃色燈號

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。