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一條珍珠長項鍊可當3條戴 MIKIMOTO母親節貼心送
母親節向媽媽表達心意，用純淨無瑕的珍珠，無疑是最譨讓媽媽感動的 – 珍珠是有生命的寶石，由珍珠母貝以生命呵護所孕育而成。幾乎已與頂級珍珠為同義詞的日本珠寶品牌MIKIMOTO，今年母親節獻上新的南洋珍珠多變化長項鍊，相連結的幾何圖形不規則又和諧地串起一顆顆光彩圓潤的南洋珍珠宛如親情相繫的情感，串聯著孩子與母親，別有寓意。同時可依配戴者的造型需求，調整為項鍊、手鍊、或Y字墜鍊，或混搭疊戴珍珠串鍊，搭配性高、就算每天配戴也都能與當天的服裝做出變化。MIKIMOTO也精選碩大渾圓、潔白柔美的南洋珍珠推出搭配鑽石的耳環、吊墜、戒指等新作獻給媽媽。
同時，MIKIMOTO一系列以孔克（Conch）珍珠為主角的頂級珠寶新作於4月起於晶華酒店形象概念店及台北101頂級珠寶旗艦店巡迴展售。由加勒比海名為「Queen Conch」的海螺貝所孕育出的粉紅色孔克珍珠，紅色的光澤與火焰般的的天然美麗紋路，一直深受世人所愛。多款抵台的全新創作為Jeux de Rubans系列新品，以K金和鑽石打造柔軟華美的緞帶蝴蝶結，襯托孔克珍珠清麗脫俗之美，值得親自鑑賞。
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