點餐結帳零接觸 遠傳「一指點」服務助餐飲業防疫升級

疫情持續拉警報，讓民眾外出都得繃緊神經，最受衝擊的當屬餐飲業。遠傳推出智慧餐飲工具「一指點」，餐飲業者免建置系統，僅須前往遠傳直營門市申辦，客人用自己的手機掃描就能完成零接觸點餐、結帳，防疫與數位轉型同步升級！

對點餐客人來說，遠傳「一指點」不需下載App，只要掃描桌邊QR Code點餐，店家前台就能收到品項並憑單出餐，避免點餐交談可能的飛沫傳染，除了現金結帳，還可選擇信用卡、LINE Pay等零接觸的支付方式更安心。

而餐飲業者透過「一指點」，不須增購設備即可節省前台點餐端的人力，並支援內用與外帶接單分流，店家也能透過「自行外送」選項免去平台抽成費用，內建「營業報表」功能更讓店家可透過後台檢視銷售數據。

即日起遠傳全台340間直營門市開放餐飲業申辦「一指點」服務，月租費688元，防疫期間遠傳更額外提供店家「點餐美食廣告平台」加值服務，幫助業者精準行銷目標族群。