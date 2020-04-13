現代人內、外壓力大肌膚易暴衝 「修護」成保養新顯學

現代人因緊湊的生活步調承受許多內在和外在的壓力，進而引發各種肌膚暴衝的困擾，甚至可能產生肌膚提早老化的徵狀，也讓「修護」近年來成為肌膚保養新顯學，不再只是老化肌膚才需要面對的問題。

保養品牌Kiehl’s指出，造成現代人肌膚不穩定的原因，包含來自外在環境壓力的髒汙、紫外線照射所引起的肌膚乾燥粗糙，內在心理壓力則會造成肌膚敏感泛紅等，都會使得肌膚脆弱不穩定。

深入研究，Kiehl’s進一步發現，肌膚修護關鍵來自於產品配方如何透過最短的時間達到深度作用幫助肌膚吸收，進而鞏固肌膚屏障，給予肌膚最高的修護力。

2020年春夏，Kiehl’s推出全新「11kDa超導全能修護精露」，訴求以獨特最小尺寸的11kDa超導玻尿酸為主成份，結合微分子賦活精萃，訴求可快速滲透。

Kiehl’s強調，「11kDa超導全能修護精露」內的獨家成分11kDa超導玻尿酸，有別於許多玻尿酸分子可能因分子較大造成吸收不易，或是分子過小產生保濕無感的狀況，搭配擁有紅蔘根、聖羅勒、五味子等多種成分，可舒緩肌膚泛紅瑕疵，鎮定修護肌膚。

同時，Kiehl’s還在「11kDa超導全能修護精露」也添加腺苷以及維生素E兩大抗老成分，訴求能有效抗氧化及協助肌膚代謝，維持肌膚年輕光采，修護肌膚老化。

而這個被網友暱稱為「神力小紅瓶」的Kiehl’s「11kDa超導全能修護精露」更以台灣作為全球首賣市場，已於4月在台上市，搭配正如火如荼展開的百貨公司母親節檔期，此款重磅話題新品更聯手品牌經典明星商品-金盞花精萃亮采水凝霜，推出「無敵修護組」，價值4840元，母親節檔期間特價3850元。