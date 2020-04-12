快訊

日本將撥22億美元助企業撤出中國 美國籲響應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「瞞著爹」壽司店「店面出租中」！業者出面說明了

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
瞞著爹壽司店，門口已經掛起大大的出租看板。記者陳睿中／攝影
瞞著爹壽司店，門口已經掛起大大的出租看板。記者陳睿中／攝影

旗下擁有壽司店、丼飯店等不同型態日式料理的「瞞著爹」，近期將位於八德路巷弄間的壽司店掛起大大的「租」看板，招牌燈籠也已取下，令人擔心又是另一間在疫情下熄燈的餐飲名店。但是業者受訪時表示，瞞著爹壽司店已經更改地址營業，並且改成新品牌「梧靜割烹」，同樣提供無菜單式料理。

擁有廣大粉絲的「瞞著爹」，乃是台北知名的日式料理品牌，店面主要多鄰近於微風廣場週邊，在內湖、台中等地也都有分店。其中最具代表性的丼飯店，供應有鐵火丼、生魚海鮮丼、特選綜合海鮮丼等料理，吸引海內外不少民眾前來朝聖，疫情爆發前，門口常可見到來自香港、韓國等地的排隊顧客。至於距離丼飯店一個巷口的壽司店，則是採預約制的無菜單式套餐料理，價位自1,680～4,600元不等，可以讓客人在板前欣賞師傅的手藝，各有不同的客層族群。

此次掛上出租看板的，乃是提供無菜單料理的瞞著爹壽司店。業者澄清，瞞著爹壽司店近期已經改名為「梧靜割烹」，乃是集團下的新品牌，並且搬遷至隔壁巷繼續經營。相較於瞞著爹，梧靜割烹同樣提供無菜單式套餐料理，並有1,000～5,500元的價位，選擇更多元。

壽司 品牌 疫情

延伸閱讀

中職／採訪規定比國際賽還嚴格 新10號隊友先淋雨

中職／樂天桃猿閉門開幕戰 鄭文燦看板坐鎮看台

為何無菜單？ 子曰：不時不食

減少資源浪費 北市推公車預約制

相關新聞

「瞞著爹」壽司店「店面出租中」！業者出面說明了

旗下擁有壽司店、丼飯店等不同型態日式料理的「瞞著爹」，近期將位於八德路巷弄間的壽司店掛起大大的「租」看板，招牌燈籠也已取...

隨書附送限量小綠包 agnès b.推開襟外套品牌特刊

法國時尚指標品牌agnès b. 今年迎來經典的開襟外套Snap Cardigan推出40周年生日，經過之前一系列的攝影...

平均2分鐘賣出1顆！人氣蜜粉、粉底幫你輕鬆搞定口罩妝

因為防範新冠肺炎傳染，最近口罩已成了必備配件。不過長時間戴口罩除了悶之外，對妝容也是一大威脅，於是打造不易脫妝的「口罩妝...

好市多斷貨神物回歸！新推「夢幻粉紅」引網友暴動搶買

美式賣場好市多（Costco）經常不定時推出價格優惠的商品，吸引不少人爭相搶購，近日有網友表示，上次因為特價關係，這款香皂整個大缺貨，當天剛好賣場有貨且推出新產品「粉色玫瑰天竺葵」，香皂擁有療癒香味，配上夢幻的粉紅顏色，讓人少女心大爆發。

現省4980元！佐賀野仁「和牛套餐」2人同行1人免費

位於台中的燒肉餐廳「佐賀野仁」，自即日起至5月底期間，推出「好野人個人套餐」，內含有多款日本A5近江牛、西班牙伊比利豬、...

在家吃大餐 五星養生餐增強免疫力

新冠肺炎疫情持續發燒，除了勤洗手、戴口罩，透過天然食補增強免疫力，是更有效積極對抗病毒的最佳做法。漢來美食位於台中廣三SOGO百貨的兩家餐廳：13樓「漢來軒」與16樓「漢來蔬食」紛紛推出養生活力餐與防疫湯品，與大家一起從日常飲食對抗無形病毒。

珠蔥「正對時」 新北推廣公開食譜讓人在家輕鬆煮

春天是珠蔥最鮮嫩的季節，現在品嘗「正對時」，新北新聞局與農業局找來專業廚師，實際教導珠蔥醬、義式珠蔥拌麵、香蔥盒子等食譜...

百年前台灣首批公園誕生 也跟防疫有關

為了防疫，各級學校紛紛封閉校園，公園幾乎成為城市人唯一可以踏青散步的綠地。學者林芬郁最近出版新書「公園地景 百年流轉」，...

焦桐「為小情人做早餐」 食譜不藏私

做菜不只是為了填飽肚子，更是情感的傳遞。作家焦桐在新書「為小情人做早餐」中，收錄30多年來，他為妻子和女兒所做的90道菜...

太迷人～這是「佐藤健」身上的味道！最愛2款香水曝光

因為日劇「戀愛可以持續到天長地久」而聲勢看漲的男星佐藤健，在劇中營造出超強撩妹形象，還當起帥氣迷人的高冷醫生，讓超多人跟...

寵愛媽咪提早準備！屈臣氏、日藥本舖、台隆手創館「母親節禮物清單」快筆記

雖然距離母親節還有一個月，但因新冠肺炎疫情緊張，許多人不敢進出人潮多的百貨賣場，藥妝紛紛推薦母親節禮物清單，屈臣氏即日起...

孟耿如出席日本訂製珠寶品牌K.UNO 黃子佼愛犬元氣巧入設計

日本最大規模客製化珠寶品牌K.UNO曾於2019年台來展店，品牌特色在於以女性珠寶閨密的定位，並藉助工藝職人與設計師的通...

熱門新聞

口罩實名制3.0來了！超商預購最快4月22日上路

把使用過的口罩放大2000倍 驚見細菌在移動

一張圖看一周天氣！強烈大陸冷氣團逼出個位數低溫

好市多斷貨神物回歸！新推「夢幻粉紅」引網友暴動搶買

沙塵暴上岸了！彭啟明：北部民眾今晚最好關窗

上修為強烈大陸冷氣團 氣象局對8縣市發布低溫黃色燈號

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。