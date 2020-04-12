「瞞著爹」壽司店「店面出租中」！業者出面說明了

旗下擁有壽司店、丼飯店等不同型態日式料理的「瞞著爹」，近期將位於八德路巷弄間的壽司店掛起大大的「租」看板，招牌燈籠也已取下，令人擔心又是另一間在疫情下熄燈的餐飲名店。但是業者受訪時表示，瞞著爹壽司店已經更改地址營業，並且改成新品牌「梧靜割烹」，同樣提供無菜單式料理。

擁有廣大粉絲的「瞞著爹」，乃是台北知名的日式料理品牌，店面主要多鄰近於微風廣場週邊，在內湖、台中等地也都有分店。其中最具代表性的丼飯店，供應有鐵火丼、生魚海鮮丼、特選綜合海鮮丼等料理，吸引海內外不少民眾前來朝聖，疫情爆發前，門口常可見到來自香港、韓國等地的排隊顧客。至於距離丼飯店一個巷口的壽司店，則是採預約制的無菜單式套餐料理，價位自1,680～4,600元不等，可以讓客人在板前欣賞師傅的手藝，各有不同的客層族群。

此次掛上出租看板的，乃是提供無菜單料理的瞞著爹壽司店。業者澄清，瞞著爹壽司店近期已經改名為「梧靜割烹」，乃是集團下的新品牌，並且搬遷至隔壁巷繼續經營。相較於瞞著爹，梧靜割烹同樣提供無菜單式套餐料理，並有1,000～5,500元的價位，選擇更多元。