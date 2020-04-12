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隨書附送限量小綠包 agnès b.推開襟外套品牌特刊
法國時尚指標品牌agnès b. 今年迎來經典的開襟外套Snap Cardigan推出40周年生日，經過之前一系列的攝影展覽、限定下午茶等慶祝活動之後，再度推出官方授權《agnès b. SPECIAL BOOK》品牌特刊，邀請台灣新生代演員韓笙笙與吳子霏拍攝封面與內頁照片，示範法式風情的時尚穿搭。
這次《agnès b. SPECIAL BOOK》特刊是由agnès b.與時報出版合作所打造的，隨書附贈兩款隨機附贈的標語彩色金屬別針與限量隨身小包。隨身小包選擇用清新翠綠色呈現，附有可調式的編繩，內裡隔層方便整理，很適合拿來收納口罩。除了正面的經典小b字樣之外，背面印有設計師Agnès手寫法文字，是「GIVE LOVE」的意思，提醒我們在此疫情蔓延的不安時刻，保護自己也要記得「愛與關懷」。
《agnès b. SPECIAL BOOK》特刊即日起在博客來、誠品與金石堂網路書店開放預購。
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