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平均2分鐘賣出1顆！人氣蜜粉、粉底幫你輕鬆搞定口罩妝
因為防範新冠肺炎傳染，最近口罩已成了必備配件。不過長時間戴口罩除了悶之外，對妝容也是一大威脅，於是打造不易脫妝的「口罩妝」就變成不習慣素顏上街的人近期最熱衷的事。正好面臨春夏季節的到來，許多開架品牌推出的新品也都具備因應氣候特性最在乎的控油、持妝功能，有些更搭配期間限定優惠價，讓大家能更輕鬆搞定「口罩妝」！
1028旗下經典熱銷的「超吸油蜜粉餅」，有「平均2分鐘就賣出1顆」的熱賣成績，今年特別換上限量新包裝，搭配特厚0.8cm的Q彈軟糖粉撲，讓沾取的蜜粉可以更均勻適量、柔軟服貼，就算重複上妝也零粉感。此外更全心推出混合乾肌也適用的「超吸油嫩蜜粉」，細緻礦物鬆粉添加銀杏葉萃取與薔薇籽精華，溫和控油又保濕，妝效柔焦霧化毛孔。共有膚色、透明、紫微光3色選，分別營造出自然無瑕、柔焦亮白與微光嫩白妝感。
媚比琳的「FIT ME家族」系列產品是許多YouTuber狂推的控油持妝好選擇，旗下年度熱銷第一名、開架底妝空空賞冠軍「FIT ME 反孔特霧粉底液」及「FIT ME空氣絲絨蜜粉」都是品牌人氣商品。今年媚比琳除了為「FIT ME空氣絲絨蜜粉」增加新的色選#10自然色之外，也特別在近期推出期間限定買一送一、防疫優惠價等活動，更從底妝品到眼唇妝都有相關折扣。
偏好輕透如素顏妝感的人，可以嘗試INTEGRATE今年推出「柔焦輕透美肌粉底液」，添加無重力粉體，讓遮瑕力及輕透感可以並存，並在肌膚上形成水光薄膜，散發自然光澤。高保濕美容液的極致服貼、水潤，用手就可以超快速完成「偽素顏」妝感。而熱銷15年的ZA｢美白防曬霜｣也推出全新包裝，更加入了3色「美白隔離霜」，對付泛紅、蠟黃、蒼白等肌膚困擾。
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