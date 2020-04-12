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現省4980元！佐賀野仁「和牛套餐」2人同行1人免費

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
「好野人個人套餐」中，可品嚐到A5和牛紐約客等部位。圖／佐賀野仁提供
「好野人個人套餐」中，可品嚐到A5和牛紐約客等部位。圖／佐賀野仁提供

位於台中的燒肉餐廳「佐賀野仁」，自即日起至5月底期間，推出「好野人個人套餐」，內含有多款日本A5近江牛、西班牙伊比利豬、小麥松阪豬等食材，限時可享「2人同行，1人免費」，現場參與打卡活動，再贈雙人海鮮盤。

「佐賀野仁」號稱是全台第一間提供A5和牛燒肉吃到飽、近江全牛宴、日法料理的燒肉餐廳，並供應90天乾式熟成肋眼肉品。除了燒肉之外，店內將日法料理的手法，融入前菜、沙拉、海鮮湯之中，帶來豐富的食趣。除了和牛套餐、總裁小全牛等套餐之外，店內並以宮崎牛、近江牛、澳洲純血和牛等食材，提供和牛吃到飽的方案。

本次佐賀野仁所推出的「好野人個人套餐」，內含有紐約客、板腱肉、和尚頭、赤身肉等多款A5近江牛部位，並有西班牙伊比利豬、小麥松阪豬、法式沙拉、法式和牛澄清湯搭配，以及和牛滷肉飯與甜點，每套4,980元。

即日起至5月底期間，「好野人個人套餐」可享「2人同行，1人免費」，現省4,980元。另外參與粉絲團打卡活動，加贈2隻虎蝦、2隻天使紅蝦，以及2顆廣島牡蠣，讓民眾一次品嚐海陸滋味。

參與粉絲團打卡活動，可加贈海鮮盤。圖／佐賀野仁提供
參與粉絲團打卡活動，可加贈海鮮盤。圖／佐賀野仁提供

海鮮 吃到飽 西班牙

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