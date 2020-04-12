好市多斷貨神物回歸！新推「夢幻粉紅」引網友暴動搶買

美式賣場好市多（Costco）經常不定時推出價格優惠的商品，吸引不少人爭相搶購，近日有網友表示，上次因為特價關係，這款香皂整個大缺貨，當天剛好賣場有貨且推出新產品「粉色玫瑰天竺葵」，香皂擁有療癒香味，配上夢幻的粉紅顏色，讓人少女心大爆發。

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文寫道，「上次特價一皂難求，今天在新莊好市多看到，還發現新粉色玫瑰天竺葵⋯好療癒的香味」，該產品主打天然棕櫚油製成，味道舒服療癒，皂體本身耐洗、不易化掉，成為不少消費者的必買清單。

貼文一出，引來大批網友暴動直呼，「哇！新款想入手」、「雖然還沒聞到香味，但這顏色就很吸引我」、「我上次買白色的很好洗」、「看起來好讚」、「這個顏色太美了，讓人忍不住想買」、「好市多神皂非它莫屬，超好洗又可以用很久」、「新香味好心動喔！」

據了解，這款香皂斷貨已久，日前重新回歸，讓不少民眾開心表示，「這款精油香皂很好洗，終於等到有貨了」、「澳洲神皂斷貨好久，這次看到立馬買回家補貨」、「終於等到你！之前都請朋友幫忙代購」、「好開心終於重新上架」。