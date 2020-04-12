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珠蔥「正對時」 新北推廣公開食譜讓人在家輕鬆煮

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
「香蔥盒子」的食材包括中筋麵粉180克、50℃溫水100毫升、另外準備50℃溫水50毫升、珠蔥200克、豬絞肉60克、冬粉20克、雞蛋2顆、蝦米7克、醬油1小匙，胡椒鹽半小匙、香油適量。途／新北新聞局提供
「香蔥盒子」的食材包括中筋麵粉180克、50℃溫水100毫升、另外準備50℃溫水50毫升、珠蔥200克、豬絞肉60克、冬粉20克、雞蛋2顆、蝦米7克、醬油1小匙，胡椒鹽半小匙、香油適量。途／新北新聞局提供

春天是珠蔥最鮮嫩的季節，現在品嘗「正對時」，新北新聞局與農業局找來專業廚師，實際教導珠蔥醬、義式珠蔥拌麵、香蔥盒子等食譜，新聞局長蔣志薇說，一種食材有多種料理方式，能在防疫期間在家動手做料理，美味又健康。

正值珠蔥產季，平溪、雙溪、烏來、新店、深坑、石碇   都有珠蔥，可向平溪農會訂購。專業廚師示範如何在家輕鬆料理。

「珠蔥醬」要準備珠蔥300克、薑50克、食用油100毫升、鹽4大匙、白胡椒粉2小匙、香油1大匙。珠蔥切成蔥花、薑去皮切成薑末，接著把蔥花與鹽、香油、白胡椒粉拌勻，薑末爆香顏色稍變深就可關火，利用餘溫倒入蔥花拌炒均勻就可起鍋，等待珠蔥醬放涼後，就能放入消毒過的空罐保存。

「義式珠蔥拌麵」需要珠蔥1把、珠蔥醬半碗、義大利麵160克、洋菇4顆以及適量的蒜頭、辣椒、鹽。先把洋菇、辣椒切片，蒜頭與珠蔥切成末，滾水加入2小匙鹽，再放入義大利麵，煮軟後撈出鍋，接著把珠蔥醬的油倒入平底鍋加熱，倒入蒜頭爆香後，再倒入辣椒及洋菇片炒軟，最後加入義大利麵拌炒，並把半碗珠蔥醬拌勻，再以鹽巴調味就可品嚐。

「香蔥盒子」的食材包括中筋麵粉180克、50℃溫水100毫升、另外準備50℃溫水50毫升、珠蔥200克、豬絞肉60克、冬粉20克、雞蛋2顆、蝦米7克、醬油1小匙，胡椒鹽半小匙、香油適量。

先把蝦米泡水、冬粉放熱水燙軟，再把雞蛋拌炒成蛋花，豬絞肉、珠蔥末微炒香後加入醬油拌炒起，準備食物調理機把珠蔥、蛋花、豬絞肉、蝦米、冬粉加入胡椒鹽及香油調味打碎做成餡料。

另外把中筋麵粉倒入100毫升的50℃溫水並攪拌均勻，若麵團偏乾可適量加入另外準備的50℃溫水調整麵糰濕度，等麵團揉至不黏手，就能靜置20分鐘醒麵，最後桿成約0.3公分厚的麵皮再放入餡料，就能以中火煎蔥盒子，雙面微焦、膨脹就算完成。

義大利 平溪

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