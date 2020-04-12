呂神父不忘楊志良點燃善苗 感謝20萬帶頭捐吸引1.5億元

天主教靈醫會呂若瑟神父日前拜託台灣人救救義大利，喚起國人踴躍捐款報恩，累計善款1.5億元，遠遠超乎預期；其實，點燃捐款救義的善苗是前衛生署長楊志良，他率先捐20萬元帶動後續捐款，感謝台灣人太有愛了。

「神父憂心疫情，但起初沒想到對外募款」，靈醫會人員表示，義大利疫情十分嚴重，死亡超過1.5萬人，天主教台灣靈醫會會長呂若瑟神父在3月下旬時得知很多神父及他的同學朋友死於疫病，非常擔心，但全球都缺醫療物資，他也不知道能幫上什麼忙，就每天禱告。

3月27日前署長楊志良寫了一篇「吃人一口，至少還人半口」文章，呼籲台灣人回報義大利籍醫師及神父早年對台灣的醫療貢獻，知恩圖報才是人情義理；楊打電話給呂神父，告知他決定把文章發出去，帶頭捐20萬元給靈醫會，同時建議天主教靈醫會作為救助義大利疫情的募款平台，神父點頭答應。

後來發現楊志良的文章發酵，不斷有捐款電話打進來，此時聖母醫院前副院長傅立吉神父人在義大利，也傳進來疫情慘重的照片及影片，呂若瑟很難過跪在聖堂前請求天主幫忙，他也急著在4月1日寫出求救信，希望大家幫忙救救他的故鄉，讓人很感動，掀起一股善流。

楊志良受訪時表示，他沒有什麼錢，率先捐20萬元，訂下募款目標1100萬元購買10萬個N95口罩，沒有想到接連幾天「賺進」1.5億元；他開心笑稱，天底下哪有這麼好的生意，「我發財了」，強調這是「心理快樂的發財」。

靈醫會原計畫募款到本月15日，遠超過楊署長的目標將近15倍，呂神父驚喜又驚訝，在清明連假後募款緊急喊停。