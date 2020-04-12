快訊

汽油終止連六跌 明起漲0.6元

我捐百萬片口罩給新加坡 星國總理夫人轉發寫下「呃…」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

呂神父不忘楊志良點燃善苗 感謝20萬帶頭捐吸引1.5億元

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
前衛生署長楊志良帶一張朋友捐的120萬元支票，拜託呂若瑟神父一定要收下幫助義大利。圖／楊志良提供
前衛生署長楊志良帶一張朋友捐的120萬元支票，拜託呂若瑟神父一定要收下幫助義大利。圖／楊志良提供

天主教靈醫會呂若瑟神父日前拜託台灣人救救義大利，喚起國人踴躍捐款報恩，累計善款1.5億元，遠遠超乎預期；其實，點燃捐款救義的善苗是前衛生署長楊志良，他率先捐20萬元帶動後續捐款，感謝台灣人太有愛了。

「神父憂心疫情，但起初沒想到對外募款」，靈醫會人員表示，義大利疫情十分嚴重，死亡超過1.5萬人，天主教台灣靈醫會會長呂若瑟神父在3月下旬時得知很多神父及他的同學朋友死於疫病，非常擔心，但全球都缺醫療物資，他也不知道能幫上什麼忙，就每天禱告。

3月27日前署長楊志良寫了一篇「吃人一口，至少還人半口」文章，呼籲台灣人回報義大利籍醫師及神父早年對台灣的醫療貢獻，知恩圖報才是人情義理；楊打電話給呂神父，告知他決定把文章發出去，帶頭捐20萬元給靈醫會，同時建議天主教靈醫會作為救助義大利疫情的募款平台，神父點頭答應。

後來發現楊志良的文章發酵，不斷有捐款電話打進來，此時聖母醫院前副院長傅立吉神父人在義大利，也傳進來疫情慘重的照片及影片，呂若瑟很難過跪在聖堂前請求天主幫忙，他也急著在4月1日寫出求救信，希望大家幫忙救救他的故鄉，讓人很感動，掀起一股善流。

楊志良受訪時表示，他沒有什麼錢，率先捐20萬元，訂下募款目標1100萬元購買10萬個N95口罩，沒有想到接連幾天「賺進」1.5億元；他開心笑稱，天底下哪有這麼好的生意，「我發財了」，強調這是「心理快樂的發財」。

靈醫會原計畫募款到本月15日，遠超過楊署長的目標將近15倍，呂神父驚喜又驚訝，在清明連假後募款緊急喊停。

呂若瑟神父很想去感謝楊志良，但楊志良說，神父都80幾歲了，於是他日前主動到宜蘭，二個老男人見面話不多，呂神父開了瓶紅酒感謝署長，楊志良也帶了一張朋友捐的120萬元支票，拜託神父一定要收下，走出靈醫會後心暖暖的「感謝台灣人，真好」。

如果不是前署長楊志良捐20萬元起了個頭，呂若瑟起初並沒有想到募款可以救助他的家鄉，他非常感謝楊前署長。圖／楊志良提供
如果不是前署長楊志良捐20萬元起了個頭，呂若瑟起初並沒有想到募款可以救助他的家鄉，他非常感謝楊前署長。圖／楊志良提供

呂若瑟神父 義大利 楊志良

延伸閱讀

呂若瑟神父募款6天破億 義媒盛讚台灣人寬厚報恩

收億元捐款 義神父盼買防疫物資

發起對義國募款 呂若瑟請楊志良喝一口紅酒

陳時中蒸口罩 楊志良質疑有政治因素

相關新聞

百年前台灣首批公園誕生 也跟防疫有關

為了防疫，各級學校紛紛封閉校園，公園幾乎成為城市人唯一可以踏青散步的綠地。學者林芬郁最近出版新書「公園地景 百年流轉」，...

焦桐「為小情人做早餐」 食譜不藏私

做菜不只是為了填飽肚子，更是情感的傳遞。作家焦桐在新書「為小情人做早餐」中，收錄30多年來，他為妻子和女兒所做的90道菜...

珠蔥「正對時」 新北推廣公開食譜讓人在家輕鬆煮

春天是珠蔥最鮮嫩的季節，現在品嘗「正對時」，新北新聞局與農業局找來專業廚師，實際教導珠蔥醬、義式珠蔥拌麵、香蔥盒子等食譜...

呂神父不忘楊志良點燃善苗 感謝20萬帶頭捐吸引1.5億元

天主教靈醫會呂若瑟神父日前拜託台灣人救救義大利，喚起國人踴躍捐款報恩，累計善款1.5億元，遠遠超乎預期；其實，點燃捐款救...

太迷人～這是「佐藤健」身上的味道！最愛2款香水曝光

因為日劇「戀愛可以持續到天長地久」而聲勢看漲的男星佐藤健，在劇中營造出超強撩妹形象，還當起帥氣迷人的高冷醫生，讓超多人跟...

寵愛媽咪提早準備！屈臣氏、日藥本舖、台隆手創館「母親節禮物清單」快筆記

雖然距離母親節還有一個月，但因新冠肺炎疫情緊張，許多人不敢進出人潮多的百貨賣場，藥妝紛紛推薦母親節禮物清單，屈臣氏即日起...

孟耿如出席日本訂製珠寶品牌K.UNO 黃子佼愛犬元氣巧入設計

日本最大規模客製化珠寶品牌K.UNO曾於2019年台來展店，品牌特色在於以女性珠寶閨密的定位，並藉助工藝職人與設計師的通...

柚子蜂蜜調酒太欠喝 以味蕾環遊世界 Spice Cuisine

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

楊洋、BTS防彈少年團帥氣出鏡 運動品牌新品買氣增

不管你是楊洋還是BTS防彈少年團的粉絲，近期都有運動品牌釋出由他們所演繹的新品形象廣告，想要讓男友穿上同款更是沒有問題。

不科學人妻曾之喬 凍齡保養只靠一招，秒接保養新代言

今年1月剛宣布與辰亦儒結婚的曾之喬，雖然已為人妻，但卻美到不科學，她最近曝光自己最重視的「保養秘訣」，要怎麼看起來又年輕...

防疫宅在家 睡好你的免疫力

全民防疫期間，沒事多待在家裡少出門，養精蓄銳多休息，這時候床也許是你最好的夥伴，睡得好睡得飽，免疫力自然提高，這個時候能提升睡眠品質，幫助你睡出抵抗力的都是好物。

2020中華職棒「閉門」開打！樂天桃猿官網開賣造型布口罩、「新10號隊友」機器人應援團

受新冠肺炎疫情影響，全球各項運動賽事紛紛停賽或延期，中華職棒2020年賽季開幕賽延後將近一個月，今天（4月11日）正式開...

熱門新聞

口罩實名制3.0來了！超商預購最快4月22日上路

台東登仙橋獼猴胖得不像話 專家：餵猴太危險別再餵了

冬衣不能收！ 冷氣團來了 氣象局一張圖看這兩天有多冷

今天還在排隊買口罩可憐哪？藥師：不用急於前7天購買

進郵局未戴口罩最高罰1.5萬 最快下周上路

台灣的慘業地圖浮現 謝金河：4月會更慘

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。